Пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпоста в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК — что грозит фигуранту
В Ивано-Франковске на блокпосте 56-летний пассажир автобуса избил работника Территориального центра комплектования. Потерпевшему нанесены телесные повреждения средней тяжести, обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в четверг, 4 июля.
Детали инцидента
По данным прокуратуры, инцидент произошел еще в марте этого года, когда работник ТЦК и СП вошел в салон автобуса, чтобы сообщить военнообязанным гражданам о мобилизационных мерах во время военного положения.
Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести.
Фигурантом оказался 56-летний житель Надворнянского района. Дело было передано в суд. Подсудимому грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
Напомним, в городе Мерефа Харьковской области произошел конфликт гражданского с мужчиной в военной форме. Он, по всей вероятности, является работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке принимали участие члены Добровольных отрядов содействия полиции.
Также спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что ведомство не терпит неправомерные действия или превышение служебных полномочий работниками ТЦК и СП. Поэтому по каждой жалобе граждан там будут разбираться.
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