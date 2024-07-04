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В Ивано-Франковске пассажир автобуса избил работника ТЦК — что грозит фигуранту

4 июля 2024 14:39
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Пассажир автобуса избил работника ТЦК на блокпоста в Ивано-Франковске
Работник ТЦК в автобусе. Иллюстративное фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Ивано-Франковске на блокпосте 56-летний пассажир автобуса избил работника Территориального центра комплектования. Потерпевшему нанесены телесные повреждения средней тяжести, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры в четверг, 4 июля.

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Детали инцидента

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще в марте этого года, когда работник ТЦК и СП вошел в салон автобуса, чтобы сообщить военнообязанным гражданам о мобилизационных мерах во время военного положения.

Между одним из пассажиров и военнослужащим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес должностному лицу удары по голове, чем нанес телесные повреждения средней степени тяжести.

Фигурантом оказался 56-летний житель Надворнянского района. Дело было передано в суд. Подсудимому грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в городе Мерефа Харьковской области произошел конфликт гражданского с мужчиной в военной форме. Он, по всей вероятности, является работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке принимали участие члены Добровольных отрядов содействия полиции.

Также спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что ведомство не терпит неправомерные действия или превышение служебных полномочий работниками ТЦК и СП. Поэтому по каждой жалобе граждан там будут разбираться.

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