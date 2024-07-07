При каком условии работники ТЦК могут применять силу — нардеп объяснил

Работники ТЦК проверяют военно-учетные документы у мужчины. Фото: Sergei SUPINSKY

Народный депутат Украины и волонтер Руслан Горбенко отреагировал на ситуации, когда работники Территориальных центров комплектования применяли силу против граждан. По его словам, каждое дело требует тщательного и комплексного рассмотрения.

Об этом Руслан Горбенко рассказал в интервью Укринформу, обнародованном в субботу, 6 июля.

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В каких случаях работники ТЦК имеют право применять силу

"Например, представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы. Однако начали распространяться заявления об избиении или даже убийствах лиц от рук сотрудников ТЦК", — отметил Горбенко.

По его словам, следует проводить расследование таких ситуаций и тщательно проверять представителей ТЦК, поскольку случалось, когда их некомпетентность была причиной конфликтов.

"Поэтому очень важен надлежащий отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными. Это сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к центрам комплектования. В то же время очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию", — добавил нардеп.

Скандалы с участием работников ТЦК

Напомним, что в четверг, 4 июля, жители Ворохты Ивано-Франковской области перекрыли дорогу и заблокировали работу представителей ТЦК. Свои действия люди объяснили тем, что из-за работников военкомата к ним не едут туристы. Также местные напали на одного из сотрудников ТЦК и нанесли ему телесные повреждения.

Кроме того, в Ивано-Франковске на блокпосте пассажир автобуса избил работника ТЦК. Мужчине нанесены телесные повреждения средней тяжести, нападающий предстанет перед судом.

Добавим, что недавно одно из луцких изданий сообщило о насильном содержании мужчин, которых привезли в ТЦК прямо с улицы. Предварительно у них забрали документы.