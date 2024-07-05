Конфлікт на блокпосту у Ворохті — в якому стані постраждалий військовий ТЦК

Конфлікт із побиттям військовослужбовця ТЦК у Ворохті. Фото: скриншот із відео

На Івано-Франківщині при в'їзді у Ворохту 4 липня було розгорнуто тимчасовий блокпост, на якому перевіряли у людей документи. Місцеві жителі напали на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, завдавши йому тілесних ушкоджень. В працівника ТЦК медики діагностували хімічний опік та забої обличчя.

Про це повідомив директор Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук, написало "Суспільне" у п'ятницю, 5 липня.

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Як повідомили в лікарні, після конфлікту на блокпосту при в'їзді у Ворохту військовослужбовця доправили до медзакладу на "швидкій".

"Ми оглянули його о 14:45. Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог. У чоловіка діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя", — повідомив директор ЦМЛ.

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 4 липня жителі Ворохти перекрили дорогу та заблокували роботу представників ТЦК: таки дії люди пояснили тим, що через працівників військкомату до них не їдуть туристи.

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактами порушень у Ворохті: за статтями "хуліганство" та "перешкодження законній діяльності ЗСУ".

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, коментуючи ситуацію у Ворохті, заявив, що не можна одночасно сподіватися на Перемогу і зривати мобілізацію.