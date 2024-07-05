Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Медики розповіли про стан військовослужбовця ТЦК, якого побили у Ворохті arrow

Медики розповіли про стан військовослужбовця ТЦК, якого побили у Ворохті

5 липня 2024 15:13
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Конфлікт на блокпосту у Ворохті — в якому стані постраждалий військовий ТЦК
Конфлікт із побиттям військовослужбовця ТЦК у Ворохті. Фото: скриншот із відео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

На Івано-Франківщині при в'їзді у Ворохту 4 липня було розгорнуто тимчасовий блокпост, на якому перевіряли у людей документи. Місцеві жителі напали на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, завдавши йому тілесних ушкоджень. В працівника ТЦК медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. 

Про це повідомив директор Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук, написало "Суспільне" у п'ятницю, 5 липня. 

Читайте також:

Які травми у військовослужбовця ТЦК

Як повідомили в лікарні, після конфлікту на блокпосту при в'їзді у Ворохту військовослужбовця доправили до медзакладу на "швидкій".

"Ми оглянули його о 14:45. Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог. У чоловіка діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя", — повідомив директор ЦМЛ.

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 4 липня жителі Ворохти перекрили дорогу та заблокували роботу представників ТЦК: таки дії люди пояснили тим, що через працівників військкомату до них не їдуть туристи.

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактами порушень у Ворохті: за статтями "хуліганство" та "перешкодження законній діяльності ЗСУ". 

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, коментуючи ситуацію у Ворохті, заявив, що не можна одночасно сподіватися на Перемогу і зривати мобілізацію.

війна напад швидка допомога конфлікт побиття мобілізація лікарі війна в Україні ТЦК та СП травма військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо