Конфликт на блокпосту в Ворохте — в каком состоянии пострадавший военный ТЦК

Конфликт с избиением военнослужащего ТЦК в Ворохте. Фото: скриншот с видео

В Ивано-Франковской области при въезде в Ворохту 4 июля был развернут временный блокпост, на котором у людей проверяли документы. Местные жители напали на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, нанеся ему телесные повреждения. У работника ТЦК медики диагностировали химический ожог и ушибы лица.

Об этом сообщил директор Яремчанской центральной городской больницы Василий Осипчук, написало "Суспільне" в пятницу, 5 июля.

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Как сообщили в больнице, после конфликта на блокпосту при въезде в Ворохту военнослужащего доставили в медучреждение на "скорой".

"Мы осмотрели его в 14:45. Военного обследовали окулист, лор, травматолог и невролог. У мужчины диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица", — сообщил директор ЦГБ.

В Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, 4 июля жители Ворохты перекрыли дорогу и заблокировали работу представителей ТЦК: свои действия люди объяснили тем, что из-за работников военкомата к ним не едут туристы.

Правоохранители открыли два уголовных производства по фактам нарушений в Ворохте: по статьям "хулиганство" и "препятствование законной деятельности ВСУ".

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, комментируя ситуацию в Ворохте, заявил, что нельзя одновременно надеяться на Победу и срывать мобилизацию.