Поліцейські відкрили два кримінальні провадження за фактом конфлікту між ТЦК і мешканцями Ворохти

Страйк у Ворохті. Скриншот відео

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом порушення у Ворохті. Там місцеві мешканці перешкоджали діяльності військових.

Про це в четвер, 4 липня, повідомили в Поліції Івано-Франківської області.

Читайте також:

Що відомо про конфлікт

Інцидент стався в четвер, 4 липня, близько 12:00. Група осіб у селищі Ворохта грубо порушувала громадський порядок і поконфліктувала з військовослужбовцями Верховинського ТЦК та СП, які на той час виконували свої службові обов'язки. Унаслідок цього страйку зазнав травм 47-річний військовослужбовець. Також є пошкодження автомобіля.

На місці події правоохоронці провели з місцевими мешканцями роз'яснювальну роботу. Конфлікт вдалося припинити. Поліцейські опитали потерпілих і встановили свідків. Відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб вилучили. Потерпілого військового доставили в лікувальний заклад.

Кримінальні провадження відкрили за фактами хуліганства (частина друга статті 296 Кримінального кодексу України) та перешкодження законній діяльності ЗСУ (частина перша статті 114 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, удень 4 липня місцеві жителі перекрили у Ворохті дорогу, тим самим заблоковувавши роботу представників ТЦК. Свій вчинок люди пояснили тим, що через дії працівників військкомату до них перестали приїжджати туристи.

Також ми повідомляли, що заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, коментуючи цю ситуацію, заявив, що не можна одночасно сподіватися на Перемогу і зривати мобілізацію.