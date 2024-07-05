Полицейские открыли два уголовных производства по факту конфликта между ТЦК и жителями Ворохты

Забастовка в Ворохте. Скриншот видео

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту нарушения в Ворохте. Там местные жители препятствовали деятельности военных.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в Полиции Ивано-Франковской области.

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Что известно о конфликте

Инцидент произошел в четверг, 4 июля, около 12:00. Группа лиц в поселке Ворохта грубо нарушала общественный порядок и конфликтовала с военнослужащими Верховинского ТЦК и СП, которые в то время выполняли свои служебные обязанности. В результате этой забастовки получил травмы 47-летний военнослужащий. Также есть повреждение автомобиля.

На месте происшествия правоохранители провели с местными жителями разъяснительную работу. Конфликт удалось прекратить. Полицейские опросили потерпевших и установили свидетелей. Видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство изъяли. Пострадавшего военного доставили в лечебное заведение.

Уголовное производство открыли по фактам хулиганства (часть вторая статьи 296 Уголовного кодекса Украины) и препятствования законной деятельности ВСУ (часть первая статьи 114 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, днем 4 июля местные жители перекрыли в Ворохте дорогу, тем самым заблокировав работу представителей ТЦК. Свой поступок люди объяснили тем, что из-за действий работников военкомата к ним перестали приезжать туристы.

Также мы сообщали, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, комментируя эту ситуацию, заявил, что нельзя одновременно надеяться на Победу и срывать мобилизацию.