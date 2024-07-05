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Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на блокування блокпоста ТЦК у Ворохті

5 липня 2024 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Блокування блокпоста ТЦК у Ворохті 4 липня — реакція Максима Жоріна
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував блокування блокпоста працівників Територіального центру комплектування місцевими жителями в Ворохті. За його словами, в таких випадках слід "припинити гратись у толерантність". 

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у четвер, 4 липня.

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"Пишуть, що місцеві у Ворохті перекрили дорогу ТЦК, бо туди перестали їздити відпочивальники. Тут мова не йде про несправедливу мобілізацію і те, що забирають "останнього чоловіка" в селі. Тому нам варто припинити гратись у толерантність в подібних випадках", — зазначив Жорін. 

За його словами, не можна надіятись на перемогу у війні та водночас зривати призов.

"Не можна одночасно сподіватись на перемогу і зривати мобілізацію, "вірити в ЗСУ" та ховатись в обшивці автобусів на кордоні", — наголосив екскомандир "Азову".

Що сталося між працівниками ТЦК та жителями у Ворохті
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Жоріна

Конфлікт між ТЦК та місцевими мешканцями у Ворохті

Сьогодні Ворохта — один з основних центрів туризму Івано-Франківської області як влітку, так і взимку. Для шанувальників лижного спорту тут діє декілька підйомників, а неподалік від селища розпочинається маршрут сходження на найвищу вершину України — Говерлу.

Нагадаємо, що в четвер, 4 липня, у соцмережах з'явилося відео, на якому місцеві жителі в Ворохті перекрили дорогу працівникам ТЦК, заблокувавши їх роботу. Люди скаржилися, що через роботу військкомів у селище перестали приїжджати туристи, через що населений пункт втрачає прибуток та починає вимирати.

Пізніше пресслужба Оперативного командування Захід повідомила, що в Ворохті прибрали блокпост. Проте співробітники ТЦК і надалі перевірятимуть документи всіх приїжджих осіб.

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