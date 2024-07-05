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Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на блокировку блокпоста ТЦК в Ворохте

5 июля 2024 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Блокировка блокпоста ТЦК в Ворохте 4 июля — реакция Максима Жорина
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал блокировку блокпоста сотрудников Территориального центра комплектования местными жителями в Ворохте. По его словам, в таких случаях следует "прекратить играть в толерантность".

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в четверг, 4 июля.

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"Пишут, что местные в Ворохте перекрыли дорогу ТЦК, потому что туда перестали ездить отдыхающие. Здесь речь не идет о несправедливой мобилизации и том, что забирают "последнего мужчину" в деревне. Поэтому нам стоит прекратить играть в толерантность в подобных случаях", — отметил он. Жорин.

По его словам, нельзя надеяться на победу в войне и одновременно срывать призыв.

"Нельзя одновременно надеяться на победу и срывать мобилизацию, "верить в ВСУ" и прятаться в обшивке автобусов на границе", — подчеркнул экс-командир "Азова".

Что произошло между работниками ТЦК и жителями в Ворохте
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Конфликт между ТЦК и местными жителями в Ворохте

Сегодня Ворохта — один из основных центров туризма Ивано-Франковской области как летом, так и зимой. Для поклонников лыжного спорта здесь действует несколько подъемников, а неподалеку от поселка начинается маршрут восхождения на самую высокую вершину Украины — Говерлу.

Напомним, что в четверг, 4 июля, в соцсетях появилось видео, на котором местные жители в Ворохте перекрыли дорогу работникам ТЦК, заблокировав их работу. Люди жаловались, что из-за работы военных в поселок перестали приезжать туристы, из-за чего населенный пункт теряет прибыль и начинает вымирать.

Позже пресс-служба Оперативного командования Запад сообщила, что в Ворохте убрали блокпост. Однако сотрудники ТЦК и дальше будут проверять документы всех приезжих лиц.

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