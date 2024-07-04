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Блокування блокпосту у Ворохті через перевірки ТЦК — у командуванні Захід зробили заяву

4 липня 2024 19:41
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
В ОК Захід відреагували на бунт мешканців через перевірки ТЦК на блокпосту у Ворохті
Мешканці села Ворохта вимагають прибрати новий блокпост. Фото: Інформатор Коломия
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У селищі Ворохта у Івано-Франківській області було прибрано блокпост. Проте військовослужбовці Територіального центру комплектування і надалі перевірятимуть документи всіх приїжджих осіб.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Захід у четвер, 4 липня.

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"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК і надалі перевірятимуть документи проїжджаючих осіб", — йдеться в повідомленні. 

Цей блокпост перевіряв документи на в'їзді у курортне містечко, що викликало невдоволення у місцевих жителів. Вони стверджували, що через ці перевірки на курорт не приїжджають особи, які уникають свого конституційного обов'язку служби в армії.

У четвер, 4 липня, жителі Ворохти почали конфлікт, напавши на військовослужбовця ТЦК та пошкодивши його автомобіль. Постраждалий військовослужбовець раніше був поранений і воював за свободу та безпеку своїх співгромадян. Таке ставлення до нього викликало обурення у Оперативного командування Захід.

"Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні", — йдеться в повідомленні.

У ОК Захід додали, що не риторичним є лише одна теза — військовослужбовці і надалі будуть перевіряти документи всіх приїжджаючих осіб. Там наголосили, що в країні триває війна. Всі чоловіки або на фронті, або у відпустці з фронту. Ті, хто у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити, ніхто їх не чіпає.

"Колись у Ворохті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів", — йдеться у повідомленні.

Блокування блокпосту у Ворохті через перевірки ТЦК — у командуванні Захід зробили заяву - фото 1
Допис ОК Захід. Фото: скриншот

Ми писали, що у курортному селищі Ворохта Івано-Франківської області місцеві перекрили дорогу. Вони не пропускають працівників ТЦК та СП, заблокувавши їх роботу.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловік не зупинився на блокпосту і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військових ТЦК, які чергували на КПП і намагалися спинити порушника. Один з військовослужбоців отримав травму голови. 

скандал конфлікт Україна Івано-Франківськ військові документи ТЦК та СП блокпост

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