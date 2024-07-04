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Блокировка блокпоста в Ворохте из-за проверок ТЦК — в командовании Запад сделали заявление

4 июля 2024 19:41
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В ОК Запад отреагировали на бунт жителей из-за проверок ТЦК на блокпоста в Ворохте
Жители села Ворохта требуют убрать новый блокпост. Фото: Информатор Коломыя
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В поселке Ворохта в Ивано-Франковской области был убран блокпост. Однако военнослужащие Территориального центра комплектования и дальше будут проверять документы всех приезжих лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования Запад в четверг, 4 июля.

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"Блокпост в Ворохте убран. Но военнослужащие ТЦК и дальше будут проверять документы проезжающих лиц" , — говорится в сообщении.

Этот блокпост проверял документы на въезде в курортный городок, что вызвало недовольство у местных жителей. Они утверждали, что из-за этих проверок на курорт не приезжают лица, избегающие своей конституционной обязанности службы в армии.

В четверг, 4 июля, жители Ворохты начали конфликт, напав на военнослужащего ТЦК и повредив его автомобиль. Пострадавший военнослужащий ранее был ранен и сражался за свободу и безопасность своих сограждан. Такое отношение к нему вызвало возмущение у Оперативного командования на Запад.

"Нам непонятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические", — говорится в сообщении.

В ОК "Запад" добавили, что нериторическим является только один тезис — военнослужащие и в дальнейшем будут проверять документы всех приезжающих лиц. Там подчеркнули, что в стране идет война. Все мужчины либо на фронте, либо в отпуске с фронта. Те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть, никто их не трогает.

"Когда-то в Ворохте местные жители шли в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклонистов", — говорится в сообщении.

Блокировка блокпоста в Ворохте из-за проверок ТЦК — в командовании Запад сделали заявление - фото 1
Публикация ОК "Запад". Фото: скриншот

Мы писали, что в курортном поселке Ворохта в Ивано-Франковской области местные перекрыли дорогу. Они не пропускают работников ТЦК и СП, заблокировав их работу.

Ранее мы писали, что в Одессе мужчина не остановился на блокпосте и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военных ТЦК, дежуривших на КПП и пытавшихся остановить нарушителя. Один из военнослужащих получил травму головы.

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