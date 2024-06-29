У ТЦК в Луцьку насильно утримують чоловіків, — ЗМІ

Військові та поліцейський йдуть вулицею. Фото ілюстративне: ratnesel.gov.ua

На Волині у луцькому ТЦК вже кілька діб утримують чоловіків, яких привезли до військкомату просто з вулиці. За попередньою інформацією, у них забрали документи.

Про це повідомляє місцеве видання Insider Media, посилаючись на слова одного із затриманих.

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З виданням зв'язався один із затриманих. Він каже, що його разом з братом на вулиці Луцька зупинили працівники ТЦК, попросили сісти в машину і проїхати в терцентр з метою оновлення даних.

"Ми не чинили спротив. Перша думка була подзвонити адвокатам, але нам просто не дали це зробити в той момент. Відібрали документи і доправили в ТЦК", — каже чоловік.

У ТЦК військовозобов'язаних братів не відправили на ВЛК. Нібито вони та інші чоловіки вже чотири доби живуть у казармі. Всіх годують, але не пояснюють, що буде далі.

"Затримані" додають, що не довіряють рішенню ВЛК в ТЦК, буцімто вони не зможуть оскаржити її рішення, а "їх відразу посадять на потяг і повезуть на полігон", — пише Insider Media.

Нагадаємо, військовозобов'язаних, які не оновлять військовий квиток, після 16 липня будуть штрафувати і навіть передавати їхні дані для розшуку Національною поліцією.

Раніше ми також повідомляли, що в українських вишах дані про відрахованих передаватимуть до ТЦК.