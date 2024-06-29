В ТЦК в Луцке насильно удерживают мужчин, — СМИ

Военные и полицейские идут по улице. Фото иллюстративное: ratnesel.gov.ua

На Волыни в луцком ТЦК уже несколько суток удерживают мужчин, которых привезли в военкомат прямо с улицы. По предварительной информации, у них забрали документы.

Об этом сообщает местное издание Insider Media, ссылаясь на слова одного из задержанных.

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С изданием связался один из задержанных. Он говорит, что его вместе с братом на улице Луцка остановили сотрудники ТЦК, попросили сесть в машину и проехать в терцентр с целью обновления данных.

"Мы не сопротивлялись. Сначала хотели позвонить адвокатам, но нам просто не дали это сделать в тот момент. Отобрали документы и доставили в ТЦК", — говорит мужчина.

В ТЦК военнообязанных братьев не отправили на ВВК. Якобы они и другие мужчины уже четыре дня живут в казарме. Всех кормят, но не объясняют, что будет дальше.

"Задержанные" добавляют, что не доверяют решению ВВК в ТЦК, что они не смогут обжаловать это решения, а "их сразу посадят на поезд и повезут на полигон", — пишет Insider Media.

Напомним, военнообязанные, которые не обновят военный билет в установленный законом срок, после 16 июля будут штрафовать и даже передавать их данные для розыска Национальной полицией.

Ранее мы также сообщали, что в украинских вузах данные об отчисленных будут передаваться в ТЦК.