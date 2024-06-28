Інформацію про відрахованих студентів передаватимуть у ТЦК

Студенти в університеті. Фото: nung.edu.ua

Нещодавно Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що місцеві університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до територіальних центрів комплектування. Основна мета цього заходу полягає в уникненні використання вищої освіти як способу ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Дані про відрахованих передаватимуть до ТЦК

Інформацію також підтвердили у Луцькому національному технічному університеті. Там заявили, що у час воєнного стану виконують усі передбачені законом обов'язки взаємодії з ТЦК. Заклади вищої освіти керуються нормативно-правовими актами, зокрема Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У статті 38 йдеться про обов'язки закладів освіти щодо виконання правил військового обліку. Заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних і резервістів про їхній виклик, забезпечити своєчасне прибуття, у семиденний термін повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про прийняття на навчання та відрахування призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Відповідальна особа повинна здійснювати ведення військового обліку у відповідних органах та надсилати повідомлення про будь-які зміни в облікових даних.

Як коментують це юристи

Юристка Ірина Ан наголосила, що відповідно до статті 14 ЗУ "Про захист персональних даних" поширення особистих даних можливе або за згодою суб'єкта, або в прямо визначених законодавством випадках і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини.

Частина 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" серед персональних даних, що вносять до реєстру, визначають також відомості про освіту та спеціальність, відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

У межах повноважень ТЦК мають право отримувати в електронному варіанті від МОН ці відомості.

"Тобто персональну інформацію особи щодо її освіти та спеціальності, а також форми навчання може надавати виключно МОН шляхом електронної взаємодії електронних ресурсів", — зазначила юристка.

За її словами, ректори вишів не мають права розголошувати персональні дані відрахованих студентів без знеособлення такої інформації або без дозволу таких осіб.

"У разі порушення конфіденційності персональних даних особа має право на скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду з відшкодуванням понесених розголошенням збитків", — додала юристка.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Згідно з новим законом, який набрав чинності 18 травня, деякі студенти не мають права на відстрочку від призову.

Також Кабмін зобов'язав студентів-чоловіків проходити базову військову підготовку. У Постанові зазначено, що деякі категорії здобувачів вищої освіти буде звільнено від її проходження.