Информацию об отчисленных студентах будут передавать в ТЦК

Студенты в университете. Фото: nung.edu.ua

Недавно Волынская областная военная администрация сообщила, что местные университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в территориальные центры комплектования. Основная цель этой меры заключается во избежание использования высшего образования как способа уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Данные об отчисленных будут передавать в ТЦК

Информацию также подтвердили в Луцком национальном техническом университете. Там заявили, что во время военного положения выполняют все предусмотренные законом обязанности взаимодействия с ТЦК. Высшие учебные заведения руководствуются нормативно-правовыми актами, в частности Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В статье 38 говорится об обязанностях учебных заведений по выполнению правил воинского учета. Учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности обязаны по требованию ТЦК известить призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове, обеспечить своевременное прибытие, в семидневный срок сообщить соответствующие районные (городские) ТЦК о принятии на обучение и отчислении призывников, военнообязанных и резервистов

Ответственное лицо должно осуществлять ведение воинского учета в соответствующих органах и направлять уведомления о любых изменениях в учетных данных.

Как комментируют это юристы

Юрист Ирина Ан отметила, что в соответствии со статьей 14 ЗУ "О защите персональных данных" распространение личных данных возможно или с согласия субъекта, или в прямо определенных законодательством случаях и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния, прав человека.

Часть 1 статьи 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" среди персональных данных, которые вносят в реестр, определяют также сведения об образовании и специальности, сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.

В пределах полномочий ТЦК имеют право получать в электронном варианте от МОН эти сведения.

"То есть персональную информацию лица относительно его образования и специальности, а также формы обучения может предоставлять исключительно МОН путем электронного взаимодействия электронных ресурсов", — отметила юрист.

По ее словам, ректоры вузов не имеют права разглашать персональные данные отчисленных студентов без обезличивания такой информации или без разрешения таких лиц.

"В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенных разглашением убытков", — добавила юрист.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, некоторые студенты не имеют права на отсрочку от призыва.

Также Кабмин обязал студентов-мужчин проходить базовую военную подготовку. В Постановлении указано, что некоторые категории соискателей высшего образования будут освобождены от его прохождения.