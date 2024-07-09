У Мукачево 9 липня чоловік погрожував ножем працівникам поліції

Затримання чоловіка. Фото: скриншот з відео

У Закарпатській області чоловіки у військовій формі заштовхали громадянина в автомобіль. Це сталося на залізничному вокзалі у місті Мукачево.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналах у вівторок, 9 липня.

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За словами місцевих мешканців, на залізничному вокзалі у Мукачево, ймовірно, співробітники ТЦК заштовхали чоловіка з сумками в авто.

На відео також видно, що затримувати громадянина чоловікам у військовій формі допомагали працівники поліції.

Реакція ТЦК на інцидент

Пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook відреагувала на інцидент та повідомила, що громадянин погрожував ножем працівникам поліції та військовим.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", — йдеться у повідомленні.

На тлі цього працівники поліції затримали нападника. У ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ та на вимогу пред'являти його. Водночас будь-які погрози поліції та військовим під час виконання службових обовʼязків передбачають кримінальну відповідальність.

Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, у Рівненській області військовозобов'язаний, який не мав при собі належних документів, намагався порізати собі вени ключем.

Також ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ під назвою "вимога від ТЦК".

Крім того, у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.