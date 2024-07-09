Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow У Мукачево на вокзалі військкоми заштовхали чоловіка в авто — в ТЦК відреагували arrow

У Мукачево на вокзалі військкоми заштовхали чоловіка в авто — в ТЦК відреагували

9 липня 2024 12:25
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
У Мукачево 9 липня чоловік погрожував ножем працівникам поліції
Затримання чоловіка. Фото: скриншот з відео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Закарпатській області чоловіки у військовій формі заштовхали громадянина в автомобіль. Це сталося на залізничному вокзалі у місті Мукачево.

Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналах у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Конфлікт з ТЦК у Мукачево

За словами місцевих мешканців, на залізничному вокзалі у Мукачево, ймовірно, співробітники ТЦК заштовхали чоловіка з сумками в авто.

На відео також видно, що затримувати громадянина чоловікам у військовій формі допомагали працівники поліції.

Реакція ТЦК на інцидент

Пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook відреагувала на інцидент та повідомила, що громадянин погрожував ножем працівникам поліції та військовим.

"Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати поліцейським та військовим ножем", — йдеться у повідомленні.

На тлі цього працівники поліції затримали нападника. У ТЦК нагадали, що під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ та на вимогу пред'являти його. Водночас будь-які погрози поліції та військовим під час виконання службових обовʼязків передбачають кримінальну відповідальність.

null
Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, у Рівненській області військовозобов'язаний, який не мав при собі належних документів, намагався порізати собі вени ключем. 

Також ми писали, що згідно з новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ під назвою "вимога від ТЦК".

Крім того, у Генштабі ЗСУ відповіли на питання щодо норм відвідування для ТЦК та СП. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Закарпаття Мукачево мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних