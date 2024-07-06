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У Генштабі пояснили норми щодо відвідування для ТЦК

6 липня 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Норми відвідування ТЦК — у Генштабі відповіли, чи встановлена певна кількість
Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Генштабі Збройних сил України відповіли на питання щодо норм відвідування для територіальних центрів комплектування. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Про це для "ТСН" повідомили у Генштабі ЗСУ у суботу, 6 червня.

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Норми щодо відвідування ТЦК

У Генштабі заявили, що пунктом дев'ятим Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 154, визначені завдання, покладені на ТЦК та СП.

"Кількість громадян, яку може прийняти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, нормативно правовими актами не передбачена", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час реєстрації за новою адресою військовозобов’язані обов’язково повинні стати на військовий облік. Це можна зробити тільки у територіальному центрі комплектування, візит у центр надання адміністративних послуг не може замінити цю процедуру.

Також за порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Військовозобов'язаним чоловікам може загрожувати штраф від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції.  

українці Україна військкомат Генштаб ЗСУ мобілізація ТЦК та СП

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