Норми відвідування ТЦК — у Генштабі відповіли, чи встановлена певна кількість

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП

У Генштабі Збройних сил України відповіли на питання щодо норм відвідування для територіальних центрів комплектування. Кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Про це для "ТСН" повідомили у Генштабі ЗСУ у суботу, 6 червня.

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У Генштабі заявили, що пунктом дев'ятим Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 № 154, визначені завдання, покладені на ТЦК та СП.

"Кількість громадян, яку може прийняти територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, нормативно правовими актами не передбачена", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час реєстрації за новою адресою військовозобов’язані обов’язково повинні стати на військовий облік. Це можна зробити тільки у територіальному центрі комплектування, візит у центр надання адміністративних послуг не може замінити цю процедуру.

Також за порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Військовозобов'язаним чоловікам може загрожувати штраф від 17 тис. грн. Проте трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції.