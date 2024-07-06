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В Генштабе объяснили нормы по посещению для ТЦК

6 июля 2024 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нормы посещения ТЦК — в Генштабе ответили, установлено ли определенное количество
Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Генштабе Вооруженных сил Украины ответили на вопрос о нормах посещения для территориальных центров комплектования. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Об этом для "ТСН" сообщили в Генштабе ВСУ в субботу, 6 июня.

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Нормы по посещению ТЦК

В Генштабе заявили, что пунктом девятым Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2022 № 154, определены задачи, возложенные на ТЦК и СП.

"Количество граждан, которое может принять территориальный центр комплектования и социальной поддержки, нормативно правовыми актами не предусмотрено", — говорится в сообщении.

Напомним, во время регистрации по новому адресу военнообязанные обязательно должны стать на военный учет. Это можно сделать только в территориальном центре комплектования, визит в центр предоставления административных услуг не может заменить эту процедуру.

Также за нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации во время действия военного положения в Украине предусмотрена административная ответственность. Военнообязанным мужчинам может грозить штраф от 17 тыс. грн. Однако случаются редкие случаи, когда граждане даже не знают, что к ним применили штрафные санкции.

украинцы Украина военкомат Генштаб ВСУ мобилизация ТЦК и СП

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