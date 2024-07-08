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На Рівненщині затриманий ТЦК намагався порізати собі вени ключем

8 липня 2024 23:05
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Василь Горенко
Редактор
У Рівненській області чоловік, якого затримали представники ТЦК, намагався перерізати собі вени — що відомо про інцидент
Патрульні та працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Фото ілюстративне: AFP
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Рівненській області військовозобов'язаний чоловік, який не мав при собі належних документів, намагався накласти на себе руки. Інцидент стався під час доставлення порушника групою оповіщення Вараського районного ТЦК та СП до районного ТЦК.

Про скандальний випадок повідомили в понеділок, 8 липня, у Рівненському обласному ТЦК та СП.

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Скриншот повідомлення Рівненського обласного ТЦК та СП

Що відомо про черговий скандал за участю ТЦК

Дорогою до ТЦК затриманий намагався порізати собі вени ключем від квартири. "Знаряддя самогубства" представники військкомату вилучили, а призовника направили на ВЛК. Щоправда, проходити медкомісію фігурант відмовився, пояснивши це поганим самопочуттям.

"Черговим Вараського РТЦК були викликані наряд поліції та швидка допомога. Каретою швидкої допомоги доставили військовозобов'язаного до приймального відділення", — йдеться в повідомленні РТЦК.

Також військові зазначили, що до Вараського РТЦК фігурант так і не повернувся. Раніше його вже судили за незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів із подальшою метою збуту. Наразі порушника розшукують.

Нагадаємо, працівник ТЦК Віталій Смілка заявив, що на передовій йому було простіше, ніж під час роботи з цивільними. За його словами, люди часто провокують і звинувачують представників ТЦК.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаним видаватимуть нові документи — "вимоги від ТЦК". Такі вимоги надходитимуть громадянам призовного віку, які не оновлюють дані та ховаються від поліції.

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