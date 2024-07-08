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В Ровенской области задержанный ТЦК пытался порезать себе вены ключом

8 июля 2024 23:05
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Ровенской области мужчина, задержанный представителями ТЦК, пытался перерезать себе вены — что известно об инциденте
Патрульные и работники ТЦК проверяют мужчину. Фото иллюстративное: AFP
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Ровенской области военнообязанный мужчина, не имевший при себе надлежащих документов, пытался покончить с собой. Инцидент произошел при доставке нарушителя группой оповещения Варашского районного ТЦК и СП в районный ТЦК.

О скандальном случае сообщили в понедельник, 8 июля, в Ровенском областном ТЦК и СП.

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Скриншот сообщения Ровенского областного ТЦК и СП

Что известно об очередном скандале с участием ТЦК

По дороге в ТЦК задержанный пытался порезать себе вены ключом от квартиры. "Орудие самоубийства" представители военкомата изъяли, а призывника направили на ВВК. Правда, проходить медкомиссию фигурант отказался, объяснив это плохим самочувствием.

"Дежурным Варашского РТЦК были вызваны наряд полиции и скорая помощь. Каретой скорой помощи доставили военнообязанного в приемное отделение", — говорится в сообщении РТЦК.

Также военные отметили, что в Варашский РТЦК фигурант так и не вернулся. Ранее его уже судили за незаконное производство и хранение наркотических средств с целью сбыта. В настоящее время нарушителя разыскивают.

Напомним, работник ТЦК Виталий Смилка заявил, что на передовой ему было проще, чем во время работы с гражданскими. По его словам, люди часто провоцируют и обвиняют представителей ТЦК.

Также мы сообщали, что военнообязанным будут выдавать новые документы — "требования от ТЦК". Такие требования будут поступать гражданам призывного возраста, которые не обновляют данные и скрываются от полиции.

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