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На передовій було простіше — військовий поділився враженнями про роботу в ТЦК

8 липня 2024 04:55
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Фільм про ТЦК у Львові — військовий Віталій Смілка розповів про враження роботи
Працівник ТЦК Віталій Смілка перевіряє документи в військовозобов'язаного. Фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Український військовий, працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віталій Смілка зізнався, що люди часом провокують, а часом звинувачують представників ТЦК у початку війну. За його словами, інколи здається, що на передовій було простіше.

Про це Віталій Смілка розповів в документальному фільмі "Львів. ТЦК", опублікованому на YouTube у п'ятницю, 5 липня. 

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Герой фільму Віталій Смілка — учасник миротворчої місії в Іраку та АТО на Донбасі, один з військових-кіборгів, які захищали Донецький аеропорт, а також голова спілки АТО Городоччини. Після того як отримав поранення Смілка почав проходити службу в одному з ТЦК Львівської області

"Є настільки болюче питання. Той негатив інколи тебе ріже, прямо в серце, б'ють так словами, не задумуючись. Особливо, розуміючи, скільки друзів загинули, стали інвалідами", — розповів представник ТЦК.

Військовий зізнався, що часом думає, ніби на війні йому було простіше, ніж з нашими людьми. Він пояснив, що там чітко зрозуміло, що є ворог, знаєш де він.

"Інколи спілкуєшся з такими людьми, які в очі говорять, що ви цю війну "наскакали" ще 2014 року на Майдані. І ти не можеш нічого зробити йому. Що йому сказати? А він тебе провокує, мовляв, ви спровокували цю війну. А ти себе з останніх сил стримуєш. Або говорять: а що у нас війна? Я говорю: добре, поїдьмо на Марсове поле у нас у Львові, і ви на могилах тих хлопців скажете, що у нас війни немає", — додав Смілка.

Нагадаємо, що незалежне об'єднання кінематографістів Babylon'13 зняло фільм про роботу ТЦК та СП у Львові. Дана стрічка є частиною проєкту "Південь–Північ-Захід-Схід". Якраз героєм цього фільму і є Віталій Смілка.

Також ми писали, що в Одесі в суботу, 6 липня, фітнес-тренер облаяв військового нецензурними словами, бажаючи йому смерті. Згодом його знайшов один з активістів та побив, після цього йому вручили повістку. Інцидент прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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