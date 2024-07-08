Фильм о ТЦК во Львове — военный Виталий Смилка рассказал о впечатлении работы

Сотрудник ТЦК Виталий Смилка проверяет документы у военнообязанного. Фото: скриншот

Украинский военный, работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки Виталий Смилка признался, что люди иногда провоцируют, а иногда обвиняют представителей ТЦК в начале войны. По его словам, иногда кажется, что на передовой было проще.

Об этом Виталий Смилка рассказал в документальном фильме "Львов. ТЦК", опубликованном на YouTube в пятницу, 5 июля.

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Герой фильма Виталий Смилка — участник миротворческой миссии в Ираке и АТО на Донбассе, один из военных-киборгов, защищавших Донецкий аэропорт, а также глава союза АТО Городоччины. После того как получил ранение, Смилка начал проходить службу в одном из ТЦК Львовской области.

"Есть столь болезненный вопрос. Тот негатив иногда тебя режет, прямо в сердце, бьют так словами, не задумываясь. Особенно, понимая, сколько друзей погибли, стали инвалидами", — рассказал представитель ТЦК.

Военный признался, что порой думает, что на войне ему было проще, чем с нашими людьми. Он объяснил, что там понятно, кто есть враг, знаешь где он.

"Иногда общаешься с такими людьми, которые в глаза говорят, что вы эту войну "наскакали" еще в 2014 году на Майдане. И ты не можешь ничего сделать ему. Что ему сказать? А он тебя провоцирует, мол, вы спровоцировали эту войну. А ты себя из последних сил сдерживаешь. Или говорят: а что у нас война? Я говорю: хорошо, поедем на Марсово поле у ​​нас во Львове, и вы на могилах тех ребят скажете, что у нас войны нет", — добавил Смилка.

Напомним, что независимое объединение кинематографистов Babylon'13 сняло фильм о работе ТЦК и СП во Львове. Данная лента является частью проекта "Юг-Север-Запад-Восток". Как раз героем этого фильма и есть Виталий Смилка.

Также мы писали, что в Одессе в субботу, 6 июля, фитнес-тренер обругал военного нецензурными словами, желая ему смерти. Впоследствии его нашел один из активистов и избил, после чего ему вручили повестку. Инцидент прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.