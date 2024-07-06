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Львівському ТЦК присвятили фільм — про що в цій стрічці йдеться

6 липня 2024 05:21
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Про роботу Львівського ТЦК зняли документальний фільм — про що він
Представник ТЦК розносить повістки. Фото: скриншот відео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Незалежне об'єднання кінематографістів Babylon'13 зняло фільм про роботу ТЦК та СП у Львові. Дана стрічка є частиною проєкту "Південь–Північ-Захід-Схід".

Фільм тривалістю майже 14 хвилин опублікували на Facebook-сторінці Львівського ТЦК та СП у п'ятницю, 5 липня.

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Про що йдеться у фільмі

За жанром ця робота документальна. У ній розповідається про повсякденну роботу військовослужбовців ТЦК і ставлення до них громадян. Також у фільмі задокументували роботу сержанта Віталія Смілки: як він перевіряє документи військозобов'язаних і вручає повістки.

"Вчитель за освітою та військовий за покликанням — так можна коротко описати сержанта Віталія Смілку. У його біографії десятки років служби у різних підрозділах не лише на захисті України, а й участь у миротворчих місіях. Зранку 24 лютого 2022 року він полишив цивільну роботу та знову повернувся у військо, де вже за декілька днів опинився під Попасною. Тепер він працює у Львівському ТЦК: допомагає іншим українцям знайти вакансію у Силах оборони", — розповідають про свого працівника у Львівському обласному ТЦК.

Раніше ми пояснювали, як військовозобов'язаний може дізнатися про те, що ТЦК його оштрафував за порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації.

Нагадаємо, у Миколаєві ТЦК наклав 25 тисяч гривень штрафу на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Суд таке покарання скасував.

Львів кіно фільм ТЦК та СП військовослужбовці

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