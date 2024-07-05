ТЦК наклав штраф на чоловіка — що вирішив суд

Судове засідання. Фото ілюстративне: nikcenter.org

У Миколаєві суд скасував штраф 25,5 тисяч грн, який територіальний центр комплектування наклав на чоловіка за те, що той не повідомив про дружину, дітей і зміну місця роботи. Як зазначив суд, за новим законодавством людину не можна штрафувати за неповідомлення даних, які і так є у держави.

Про цей інцидент розповідає "Судово-юридична газета" у п'ятницю, 5 липня.

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Не повідомив про одруження

У Миколаєві суд розглянув справу, в якій йшлося про штраф за неприбуття до ТЦК для повідомлення про зміну облікових даних.

Чоловік звернувся до суду з позовом, яким просив скасувати постанову ТЦК від 24 травня 2024 року, згідно з якою на нього наклали штраф 25,5 тисяч грн.

Суть порушення полягала у неприбутті до ТЦК для повідомлення про зміну облікових даних. ТЦК стверджував, що позивач не повідомив ТЦК, що він одружився і що у нього народилися діти. Також чоловік змінив місце роботи.

Врахувавши всі обставини прави, суд прийшов до висновку, що вина позивача у вчиненні правопорушення не була доведена "поза розумним сумнівом".

В зв'язку з цим, суд вирішив адміністративний позов до ТЦК задовольнити. Постанову про штраф було скасовано.

Нагадаємо, наразі значна кількість адміністративних справ стосується позовів проти ТЦК та СП. Вони охоплюють різноманітні питання, включаючи визнання дій або бездіяльності військових незаконними.

Раніше ми писали, що Черкаський ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.