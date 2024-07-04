Штраф у 17 тис. грн за не оновлення даних —чоловік звернувся до суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Колишній податковий міліціонер отримав штраф у розмірі 17 тисяч грн від ТЦК за нібито неоновлення даних. Проте, він подав позов до суду, доводячи, що оновив свої дані через додаток "Резерв+" та звертався до ТЦК. Суд виявив порушення порядку розгляду справи, що стало підставою для скасування постанови про адміністративне правопорушення.

Про це повідомила судово-юридична газета у четвер, 4 липня.

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Чоловік отримав штраф 17 тис. грн від ТЦК за неоновлення даних, хоча оновив їх через "Резерв+"

Колишній працівник податкової міліції подав позов до ТЦК, який наклав штраф на нього в сумі 17 тисяч грн, і просив закрити провадження в справі за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Позивач зазначив, що з 2000 по 2010 рік служив у податковій міліції Одеської області, а 4 жовтня 2010 року був звільнений у запас і постановлений на військовий облік. У жовтні 2010 року він подав документи до Роздільнянського РВК для постановки на облік, а 13 травня 2024 року він направив лист до ТЦК для уточнення свого обліку, але це не було враховано при складанні протоколу.

Також позивач зауважив, що 19 травня 2024 року він через застосунок "Резерв +" о 23 годині 45 хвилин оновив свої облікові дані, і в застосунку вказано, що він перебуває на обліку.

Після отримання повістки чоловік прийшов до ТЦК, бажаючи стати на військовий облік та отримати відстрочку від призову, оскільки він є служителем Релігійного об'єднання Свідків Єгови в Україні. Працівники ТЦК повідомили, що його можуть поставити на облік лише після проходження ВЛК, з чим позивач не погодився. Після повторного виклику до ТЦК на нього склали протокол та прийняли постанову.

Екс-податковий міліціонер просив надати юридичну допомогу під час складання протоколу, але йому відмовили, пояснивши, що захисник надається лише в рамках кримінального провадження.

Що встановив суд

Відповідну справу 28 червня 2024 року розглянув Роздільнянський районний суд Одеської області.

Суд встановив, що адміністративний відділ ТЦК 27 травня 2024 року склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 210 КУпАП щодо позивача. Того ж дня начальник ТЦК прийняв постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч грн.

Позивач заявив, що протокол не містить імені відповідального за його складання, немає відомостей про місце, час і суть порушення. Чоловік не проживає за адресою, вказаною ТЦК, а проживає з 2010 року за іншою адресою. У постанові не зазначений вид стягнення, лише сума штрафу.

Позивач є пенсіонером за вислугою років і надав копію пенсійного посвідчення. Він не ухиляється від призову, але через релігійні переконання не може виконувати військовий обов'язок. 13 травня 2024 року він повторно звернувся до ТЦК з проханням прийняти його на облік і зазначив, що готовий пройти альтернативну службу. Відповідно до довідки, він є служителем Свідків Єгови з 24 липня 2022 року. Згідно зі скриншотом з "Резерв+", його дані були оновлені 19 травня 2024 року.

Згодом позивач звернувся до ТЦК з проханням про відстрочку від призову, але йому відмовили. Через деякий час 27 травня був складений протокол, де зазначено, що він з 2000 року не перебуває на обліку військовозобов'язаних. ТЦК вважає, що чоловік порушив закон про військовий обов'язок, не повідомивши про зміни персональних даних. Позивач своєю чергою заявив, що не мав можливості скористатися послугами захисника і не згоден з протоколом.

Яке рішення суду

Докази у справі спростовують обставини протоколу, оскільки позивач звертався до ТЦК до 27 травня 2024 року із заявою про облік та оновив свої дані в додатку "Резерв+". При цьому відповідачем не доведено, що позивач фактично не проживає за адресою понад 10 років.

Суд зазначив, що стаття 268 КУпАП гарантує особі право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, користуватися правовою допомогою та оскаржувати постанову. Однак уповноважена особа ТЦК не забезпечила ці права позивача, оскільки розгляд протоколу проходив без його участі.

Також відповідно до статті 277-2 КУпАП, повістка вручається не пізніше ніж за три доби до суду. Верховний Суд постановив, що несвоєчасне повідомлення особи про розгляд справи є підставою для визнання постанови неправомірною.

Таким чином, порушення порядку розгляду справи є підставою для скасування постанови. Щодо альтернативної служби, закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не визначає альтернативну службу під час воєнного стану.

Нагадаємо, наразі значна кількість адміністративних справ стосується позовів проти ТЦК та СП. Вони охоплюють різноманітні питання, включаючи визнання дій або бездіяльності військових незаконними.

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