Юрист проаналізував судову практику в спорах з ТЦК та СП

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

На сьогодні значна кількість адміністративних справ стосується позовів проти ТЦК та СП. Вони охоплюють різноманітні питання, включаючи визнання дій або бездіяльності військових незаконними.

Про це повідомив портал Liga Zakon у середу, 3 липня.

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Наведені судові справи відображають різноманітні підходи українських судів до вирішення таких ситуацій та захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Випадок 1

При аналізі судової практики щодо виплати додаткової винагороди за період лікування можна згадати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 квітня 2024 року № 580/5061/23. У цій справі суд підтвердив, що відповідач порушив закон, не нарахувавши та не виплативши позивачу додаткову винагороду, установлену Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168. Суд виніс рішення зобов'язати відповідача нарахувати та виплатити позивачу винагороду у розмірі 100 000 гривень за вересень — грудень 2022 року та за січень — березень 2023 року, враховуючи кількість днів перебування на лікуванні в медичних закладах охорони здоров'я, включаючи переміщення між ними та перебування на лікуванні після тяжкого поранення, отриманого у зоні конфлікту.

Щодо доказів, які підтверджують участь військовослужбовця у бойових діях або забезпеченні національної безпеки і оборони, вказівка № 168 Міністра оборони України з 23 червня 2022 року встановлює таке:

бойовий наказ (розпорядження);

журнали бойових дій (навігаційні, оперативні журнали) або донесення про бойові дії;

рапорти командира підрозділу про участь військовослужбовців у бойових (спеціальних) завданнях;

підтвердження участі в бойових діях від керівника військового підрозділу.

У контексті справи були надані медичні довідки, що підтверджують, що позивач 28 листопада 2022 року отримав поранення під час виконання бойового завдання на передовій та перебував на лікуванні у медичних закладах.

Випадок 2

Житомирський окружний адміністративний суд у своєму рішенні від 6 червня 2024 року зробив важливий висновок. Згідно з рішенням, у довідці ВЛК лікарні від 6 жовтня 2022 року та у довідці ВЛК військової частини від 8 листопада 2022 року зазначено відсутність довідки командира про травму. Проте пізніше, 9 грудня 2022 року, така довідка була надана, що підтверджує, що позивач отримав травму 2 жовтня 2022 року у зв'язку із захистом Батьківщини.

Внаслідок цього позивач був позбавлений можливості представити необхідні документи під час перегляду його стану військовими лікарськими комісіями. Водночас обидва рази комісії відправляли його у відпустку через травму, а саме множинні переломи кісток правої гомілки, отримані 02.10.2022 року.

Суд підкреслив, що позивач не повинен був кожного разу доводити зазначені обставини. Отже, перебування особи у відпустці за медичною довідкою військово-лікарської комісії, якщо така відпустка передувала лікуванню у лікарні через поранення, пов'язане зі службою у військах, із встановленням лікувальних рекомендацій на період відпустки, є підставою для включення цієї особи до списків для виплати додаткових винагород у розмірі до 100 000 гривень, згідно з абзацом 4 пункту 1 постанови №168.

Випадок 3

Щодо призначення одноразової грошової допомоги, показовим є рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 15 березня 2024 року під номером 440/14179/23. Згідно з позовними вимогами, позивач надіслав необхідні документи до ТЦК та СП з метою призначення грошової допомоги внаслідок смерті військовослужбовця, згідно з чинним законодавством.

Суди першої та другої інстанції прийшли до висновку, що відповідач порушив свій обов'язок згідно з вимогами пунктів 3.2 та 4.3 Порядку № 45. Цей порядок стосується подання висновку щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України для подальшого розгляду Комісією Міністерства оборони України щодо призначення та виплати такої допомоги. Таким чином, були скоєні протиправні дії відносно позивача, включаючи неповернення документів на доопрацювання та невідправлення висновку до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України з метою розгляду заяви про призначення одноразової грошової допомоги.

Ці судові рішення відображають настанови щодо захисту прав військовослужбовців та їх сімей і підкреслюють важливість детального документування всіх аспектів служби та поранень.

Нагадаємо, за самовільне залишення військової частини на три місяці солдата засудили на п'ять років позбавлення волі. Таке рішення виніс Франківський районний суд Львова.

Раніше ми писали, що Черкаський ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.