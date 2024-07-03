Юрист проанализировал судебную практику по спорам по ТЦК и СП

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

На сегодня значительное количество административных дел касается исков против ТЦК и СП. Они охватывают различные вопросы, включая признание действий или бездействия военных незаконными.

Об этом сообщил портал Liga Zakon в среду, 3 июля.

Читайте также:

Приведенные судебные дела отражают разные подходы украинских судов к решению таких ситуаций и защите прав военнослужащих и членов их семей.

Случай 1

При анализе судебной практики выплаты дополнительного вознаграждения за период лечения можно упомянуть решение Шестого апелляционного административного суда от 17 апреля 2024 года № 580/5061/23. По этому делу суд подтвердил, что ответчик нарушил закон, не начислив и не выплатив истцу дополнительное вознаграждение, установленное Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168. Суд вынес решение обязать ответчика начислить и выплатить истцу вознаграждение за сентябрь–декабрь 2022 года и за январь–март 2023 года, учитывая количество дней пребывания на лечении в медицинских учреждениях здравоохранения, включая перемещение между ними и пребывание на лечении после тяжелого ранения, полученного в зоне конфликта.

Относительно доказательств, подтверждающих участие военнослужащего в боевых действиях или обеспечении национальной безопасности и обороны, указание № 168 Министра обороны Украины с 23 июня 2022 устанавливает следующее:

боевой приказ (распоряжение);

журналы боевых действий (навигационные, оперативные журналы) или донесение о боевых действиях;

рапорты командира подразделения об участии военнослужащих в боевых (специальных) задачах;

подтверждение участия в боевых действиях от руководителя воинского подразделения.

В контексте дела были предоставлены медицинские справки, подтверждающие, что истец 28 ноября 2022 года получил ранение во время выполнения боевого задания на передовой и находился на лечении в медицинских учреждениях.

Случай 2

Житомирский окружной административный суд в своем решении от 6 июня 2024 года сделал важный вывод. Согласно решению, в справке ВВК больницы от 6 октября 2022 года и в справке ВВК воинской части от 8 ноября 2022 года отмечено отсутствие справки командира о травме. Однако позже, 9 декабря 2022 года, такая справка была предоставлена, что подтверждает, что истец получил травму 2 октября 2022 года в связи с защитой Родины.

В связи с этим истец был лишен возможности представить необходимые документы при пересмотре его состояния военными врачебными комиссиями. В то же время оба раза комиссии отправляли его в отпуск из-за травмы, а именно множественных переломов костей правой голени, полученных 02.10.2022 г.

Суд подчеркнул, что истец должен был каждый раз доказывать указанные обстоятельства. Следовательно, пребывание лица в отпуске по медицинской справке военно-врачебной комиссии, если такой отпуск предшествовал лечению в больнице из-за ранения, связанного со службой в войсках, с установлением лечебных рекомендаций на период отпуска, является основанием для включения этого лица в списки для выплаты дополнительных вознаграждений в размере до 100 000 гривен, согласно абзацу 4 пункта 1 постановления №168.

Случай 3

О назначении единовременного денежного пособия показательно решение Второго апелляционного административного суда от 15 марта 2024 года под номером 440/14179/23. Согласно исковым требованиям, истец направил необходимые документы в ТЦК и СП с целью назначения денежной помощи в связи со смертью военнослужащего, согласно действующему законодательству.

Суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что ответчик нарушил свой долг согласно требованиям пунктов 3.2 и 4.3 Порядка № 45. Этот порядок касается представления заключения о возможности назначения единовременной денежной помощи в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины для дальнейшего рассмотрения Комиссией Министерства обороны Украины по назначению и выплате такой помощи. Таким образом, были совершены противоправные действия в отношении истца, включая невозвращение документов на доработку и неотправку заключения в Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины с целью рассмотрения заявления о назначении единовременной денежной помощи.

Эти решения отражают наставления по защите прав военнослужащих и их семей и подчеркивают важность детального документирования всех аспектов службы и ранений.

Напомним, за самовольное оставление воинской части на три месяца солдат был осужден на пять лет лишения свободы. Такое решение принял Франковский районный суд Львова.

Ранее мы писали, что Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, содержащему родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.