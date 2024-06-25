Відстрочка від мобілізації — чоловік подав позов проти ТЦК

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

Черкаський ТЦК відмовив чоловіку у наданні відстрочки від призову, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Читайте також:

Обставини справи

До Черкаського окружного адміністративного суду чоловік звернувся у квітні цього року. Він просив визнати протиправною бездіяльність місцевого ТЦК, оскільки там не розглядали його заяву про надання відстрочки.

У заяві до суду він зазначив, що його батьки є особами з інвалідністю другої групи, а інших осіб, які б могли утримувати батьків немає. Тому, на думку позивача, він має право на отримання відстрочки від призову під час мобілізації.

У свою чергу ТЦК подав суду відзив, в якому вказав, що районні центри комплектування законодавчо уповноважені лише на оформлення відстрочок, наданих у встановленому порядку. А повноваження надавати відстрочку від призову під час мобілізації належать районним військовим адміністраціям, а не районним ТЦК.

У військоматі також наголосили, що заяви військовозобов`язаних про відстрочку під час мобілізації ТЦК направляє до місцевого органу виконавчої влади, додаючи підтверджуючі документи. І вже там вирішують, чи надавати відстрочку. ТЦК лише виконує відповідні рішення адміністрацій.

Тому у Черкаському РТЦК вважають, що не відмовляли чоловіку у наданні відстрочки, оскільки він не прибув до військомату з необхідними документами для відстрочки і не писав відповідну заяву встановленої форми.

Судовий процес

Суд встановив, що позивач поштою надіслав до Черкаського РТЦК заяву, в якій просив надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації у зв`язку із наявністю обох батьків з інвалідністю 2 групи. У ТЦК отримали цю заяву.

Згідно з законодавством, ТЦК отримавши заяву позивача з доданими документами, мали б направити її до місцевого органу виконавчої влади із приєднаними документами для прийняття відповідного рішення.

З урахуванням встановлених обставин, суд дійшов висновку визнати протиправною бездіяльність ТЦК щодо розгляду заяви чоловіка про надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Враховуючи, встановлені судом обставини та наведені норми законодавства України, у тому числі зміну правового регулювання під час розгляду справи, суд вважає, що ефективним способом захисту порушеного права чоловіка є зобов`язання ТЦК розглянути заяву його заяву та прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації.

Ми також повідомляли, що останнім часом скандали за участю представників ТЦК та цивільних осіб виникають дедалі частіше. Через ці непорозуміння запустили гарячі лінії, на які можна телефонувати, щоб повідомити про неправомірні дії працівників військкомату.

Також ми писали, що представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.