Отсрочка от мобилизации – мужчина подал иск против ТЦК

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП

Черкасский ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки от призыва, у которого родители с инвалидностью находятся на попечительстве. Военнообязанный обратился в суд.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Обстоятельства дела

В Черкасский окружной административный суд мужчина обратился в апреле этого года. Он просил признать противоправным бездействие местного ТЦК, поскольку там не рассматривалось его заявление о предоставлении отсрочки.

В заявлении он отметил, что его родители являются лицами с инвалидностью второй группы, а других лиц, которые могли бы содержать родителей нет. Поэтому, по мнению истца, он имеет право получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

В свою очередь ТЦК подал суду отзыв, в котором указал, что районные центры комплектования законодательно уполномочены только на оформление отсрочок, предоставленных в установленном порядке. Полномочия предоставлять отсрочку от призыва во время мобилизации принадлежат районным военным администрациям, а не районным ТЦК.

В военкомате также подчеркнули, что заявления военнообязанных об отсрочке во время мобилизации ТЦК направляется в местный орган исполнительной власти, прикрепляя подтверждающие документы. И уже там решают, предоставлять ли отсрочку. ТЦК выполняет только соответствующие решения администраций.

Поэтому в Черкасском РТЦК считают, что не отказывали мужчине в предоставлении отсрочки, поскольку он не прибыл в военкомат с необходимыми для отсрочки документами и не писал соответствующее заявление установленной формы.

Судебный процесс

Суд установил, что истец по почте направил в Черкасский РТЦК заявление, в котором просил предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с наличием обоих родителей с инвалидностью второй группы. В ТЦК получили это заявление.

Согласно законодательству, ТЦК, получив заявление истца с добавленными документами, должны направить его в местный орган исполнительной власти с прикрепленными документами для принятия соответствующего решения.

С учетом установленных обстоятельств, суд пришел к выводу признать противоправным бездействие ТЦК относительно рассмотрения заявления мужчины о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации.

Учитывая, установленные судом обстоятельства и приведенные нормы законодательства Украины, в том числе изменение правового регулирования при рассмотрении дела, суд считает, что эффективным способом защиты нарушенного права мужчины является обязательство ТЦК рассмотреть заявление его заявление и принять решение о предоставлении отсрочки от призыва под время мобилизации.

Мы также сообщали, что в последнее время скандалы с участием представителей ТЦК и гражданских лиц возникают все чаще . Из-за этих недоразумений запустили горячие линии, на которые можно звонить по телефону, чтобы сообщить о неправомерных действиях работников военкомата.

Также мы писали, что представители военкомата не имеют права задерживать граждан . Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.