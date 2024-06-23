Куди скаржитися на протиправні дії ТЦК — номери телефонів

ТЦК силоміць саджають чоловіка у бус. Фото: скриншот відео

Останнім часом скандали за участю представників ТЦК та цивільних осіб виникають дедалі частіше. Через ці непорозуміння запустили гарячі лінії, на які можна телефонувати, щоб повідомити про неправомірні дії працівників військкомату.

Про це в неділю, 23 червня, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Скриншот повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП

Куди скаржитися на протиправні дії ТЦК

"Мета командування Сухопутних військ Збройних сил України — побудувати ефективну систему зворотного зв'язку та оперативно реагувати на будь-які проблеми та зловживання в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для забезпечення цього визначили контактні номери телефонів у кожному регіоні", — йдеться в повідомленні військкомату.

Номери гарячих ліній оновили за єдиним стандартом, аби забезпечити швидку та ефективну комунікацію громадян з військовослужбовцями ТЦК та СП у всіх регіонах України.

Усі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК та СП або має питання щодо мобілізації та військового обліку, можуть звертатися за такими контактними номерами:

Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово);

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово);

Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово);

Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово);

Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).

Також можна телефонувати на гарячу лінію командування Сухопутних військ Збройних сил України за номером: 0 800 301 937.

Раніше юрист громадського об'єднання "Молодіжний ініціативний центр" Андрій Мицак пояснив, чи може ТЦК мобілізувати військозобов'язаних, які не перебувають на обліку.

Також ми повідомляли, що в одному з населених пунктів Харківської області невідомий напав на ветерана ЗСУ, який має третю групу інвалідності та зараз служить у ТЦК.