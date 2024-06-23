Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Скандалы с участием ТЦК — куда жаловаться на неправомерные действия представителей военкомата arrow

Скандалы с участием ТЦК — куда жаловаться на неправомерные действия представителей военкомата

23 июня 2024 23:35
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Куда жаловаться на противоправные действия ТЦК — номера телефонов
ТЦК насильно сажают мужчину в бус. Фото: скриншот видео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В последнее время скандалы с участием представителей ТЦК и гражданских лиц возникают все чаще. Из-за этих недоразумения запустили горячие линии, на которые можно звонить, чтобы сообщить о неправомерных действиях работников военкомата.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Читайте также:
Скандалы с участием ТЦК — куда жаловаться на неправомерные действия представителей военкомата - фото 1
Скриншот сообщения Одесского областного ТЦК и СП

Куда жаловаться на противоправные действия ТЦК

"Цель Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — построить эффективную систему обратной связи и оперативно реагировать на любые проблемы и злоупотребления в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого определили контактные номера телефонов в каждом регионе", — говорится в сообщении военкомата.

Номера горячих линий обновили по единому стандарту, чтобы обеспечить скорую и эффективную коммуникацию граждан с военнослужащими ТЦК и СП во всех регионах Украины.

Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих в ТЦК и СП или имеет вопрос касательно мобилизации и военного учета, могут обращаться за следующими контактными номерами:

  • Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно);
  • Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно);
  • Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно);
  • Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно);
  • Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00–18:00).

Также можно звонить на горячую линию Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по номеру: 0 800 301 937.

Ранее юрист общественного объединения "Молодежный инициативный центр" Андрей Мицак объяснил, может ли ТЦК мобилизовать военнообязанных, которые не состоят на учете.

Также мы сообщали, что в одном из населенных пунктов Харьковской области неизвестный напал на ветерана ВСУ, который имеет третью группу инвалидности и сейчас служит в ТЦК.

скандал
военкомат
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны