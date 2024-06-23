Куда жаловаться на противоправные действия ТЦК — номера телефонов

Скандалы с участием ТЦК — куда жаловаться на неправомерные действия представителей военкомата
В последнее время скандалы с участием представителей ТЦК и гражданских лиц возникают все чаще. Из-за этих недоразумения запустили горячие линии, на которые можно звонить, чтобы сообщить о неправомерных действиях работников военкомата.
Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
Куда жаловаться на противоправные действия ТЦК
"Цель Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — построить эффективную систему обратной связи и оперативно реагировать на любые проблемы и злоупотребления в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого определили контактные номера телефонов в каждом регионе", — говорится в сообщении военкомата.
Номера горячих линий обновили по единому стандарту, чтобы обеспечить скорую и эффективную коммуникацию граждан с военнослужащими ТЦК и СП во всех регионах Украины.
Все, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих в ТЦК и СП или имеет вопрос касательно мобилизации и военного учета, могут обращаться за следующими контактными номерами:
- Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 (круглосуточно);
- Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 (круглосуточно);
- Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 (круглосуточно);
- Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 (круглосуточно);
- Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00–18:00).
Также можно звонить на горячую линию Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по номеру: 0 800 301 937.
Ранее юрист общественного объединения "Молодежный инициативный центр" Андрей Мицак объяснил, может ли ТЦК мобилизовать военнообязанных, которые не состоят на учете.
Также мы сообщали, что в одном из населенных пунктов Харьковской области неизвестный напал на ветерана ВСУ, который имеет третью группу инвалидности и сейчас служит в ТЦК.
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