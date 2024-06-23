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Чи може ТЦК мобілізувати військовозобов’язаного, який не перебуває на обліку — відповідь юриста

23 червня 2024 17:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація чоловіків, яких нема на обліку — відповідь юриста
Військовозобов'язаний чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: ТЦК та СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні продовжується мобілізація населення до лав Збройних сил. При цьому все більш актуальним стає питання, чи може територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізувати військовозобов'язаного, який не перебуває в нього на обліку.

На це питання відповідає Андрій Мицак, юрист громадського об'єднання "Молодіжний ініціативний центр". 

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Мобілізація чоловіків, яких немає на обліку

Мицак пояснює, що ТЦК та СП відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації. На час воєнного стану цей процес відбувається незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Зазначається, що в разі призову резервістів і військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації на особливий період не за місцем їх перебування на військовому обліку такі особи перед призовом на військову службу беруться на військовий облік у районному ТЦК та СП, який здійснює їх призов.

Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Після цього їх відправляють на проходження військово-лікарську комісію. Загалом процес відбувається у такому порядку:

  • постановка на облік;
  • направлення на ВЛК;
  • призов, якщо за висновком ВЛК особу визнано придатною.

Раніше ми пояснювали, що робити, коли термін відстрочки від мобілізації закінчився. Військовозобов'язаному необхідно подати повторну заяву до комісії.

Також стало відомо, як отримати виплати за перший контракт в ЗСУ, які документи треба та порядок їхнього подання.

Україна
військові
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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