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Может ли ТЦК мобилизовать военнообязанного, не состоящего на учете — ответ юриста

23 июня 2024 17:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Мобилизация мужчин, которых нет на учете - ответ юриста
Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: ТЦК и СП
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине продолжается мобилизация населения в ряды Вооруженных сил. При этом все более актуальным становится вопрос, может ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовать военнообязанного, не состоящего у него на учете.

На этот вопрос отвечает Андрей Мицак, юрист общественного объединения "Молодежный инициативный центр".

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Мобилизация мужчин, которых нет на учете

Мицак объясняет, что ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации. На время военного положения этот процесс происходит независимо от места их пребывания на военном учете.

Отмечается, что в случае призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период не по месту их пребывания на военном учете такие лица перед призывом на военную службу берутся на военный учет в районном ТЦК и СП, который осуществляет их призыв.

Сведения о взятии таких лиц на военный учет вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После этого их отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии. В общем процесс происходит в следующем порядке:

  • постановка на учет;
  • направление на ВВК;
  • призыв, если по заключению ВЛК лицо признано годным.

Ранее мы объясняли, что делать, когда срок отсрочки от мобилизации истек. Военнообязаному необходимо подать повторное заявление в комиссию.

Также стало известно, как получить выплаты за первый контракт в ВСУ, какие документы нужны и порядок их представления.

Украина
военные
военный учет
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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