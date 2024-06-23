Мобилизация мужчин, которых нет на учете - ответ юриста

Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: ТЦК и СП

В Украине продолжается мобилизация населения в ряды Вооруженных сил. При этом все более актуальным становится вопрос, может ли территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовать военнообязанного, не состоящего у него на учете.

На этот вопрос отвечает Андрей Мицак, юрист общественного объединения "Молодежный инициативный центр".

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Мицак объясняет, что ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры оповещения и призыва граждан на военную службу по призыву во время мобилизации. На время военного положения этот процесс происходит независимо от места их пребывания на военном учете.

Отмечается, что в случае призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации, на особый период не по месту их пребывания на военном учете такие лица перед призывом на военную службу берутся на военный учет в районном ТЦК и СП, который осуществляет их призыв.

Сведения о взятии таких лиц на военный учет вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. После этого их отправляют на прохождение военно-врачебной комиссии. В общем процесс происходит в следующем порядке:

постановка на учет;

направление на ВВК;

призыв, если по заключению ВЛК лицо признано годным.

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