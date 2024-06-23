На Харківщині чоловік напав на працівника ТЦК — що відомо

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: Закарпатський ОТЦК та СП

В одному з населених пунктів Харківської області у п'ятницю, 21 червня, було здійснено напад на офіцера ЗСУ, який працює в ТЦК та СП. Це сталося під час проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних.

Про це повідомила пресслужба Харківського обласного ТЦК та СП у Facebook.

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Напад на працівника ТЦК на Харківщині

У п'ятницю в одному з населених пунктів Лозівського району під час оповіщення військовозобов'язаних на працівника ТЦК та СП напали.

"Здійснюючи заходи, старший групи представився чоловіку і запропонував йому надати військово-облікові документи, але ця особа брутально відмовилась виконувати законні вимоги та завдала тілесних ушкоджень посадовцю", — уточнили у військкоматі.

Там розповіли, що цей військовослужбовець у лавах ЗСУ ще з 2017 року та брав безпосередню участь у відбитті російської агресії. Наразі він має інвалідність третьої групи та за станом здоров’я був переведений на службу до ТЦК та СП.

У Харківському ТЦК наголосили, що такі випадки є злочинними та неприпустимими щодо людей, які втратили здоров’я, захищаючи Батьківщину. Тому за фактом нападу на військового відкрили кримінальне провадження, особу нападника встановлюють.

Скриншот допису Харківського ТЦК та СП

Нагадаємо, у Луцьку стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП, коли цивільні напали на військкомів із застосуванням газового балончика.

Також ми писали, що на Львівщині працівнику ТЦК завдали важкої травми ударом по голові. Відомо, що раніше він брав участь в боях та отримав поранення.