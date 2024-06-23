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В Харьковской области неизвестный напал на работника ТЦК — ветерана войны

23 июня 2024 13:54
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Харьковской области мужчина напал на работника ТЦК — что известно
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: Закарпатский ОТЦК и СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В одном из населенных пунктов Харьковской области в пятницу, 21 июня, было совершено нападение на офицера ВСУ, работающего в ТЦК и СП. Это произошло во время проведения мероприятий оповещения военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного ТЦК и СП в Facebook.

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В пятницу в одном из населенных пунктов Лозовского района во время оповещения военнообязанных на работника ТЦК и СП напали.

"Принимая меры, старший группы представился мужчине и предложил ему предоставить военно-учетные документы, но этот человек грубо отказался выполнять законные требования и нанес телесные повреждения должностному лицу", — уточнили в военкомате.

Там рассказали, что военнослужащий в рядах ВСУ еще с 2017 года принимал непосредственное участие в отражении российской агрессии. Он имеет инвалидность третьей группы и по состоянию здоровья был переведен на службу в ТЦК и СП.

В Харьковском ТЦК подчеркнули, что такие случаи преступны и недопустимы в отношении людей, которые потеряли здоровье, защищая Родину. Поэтому по факту нападения на военного открыли уголовное производство, личность нападавшего устанавливается.

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Скриншот поста Харьковского ТЦК и СП

Напомним, в Луцке произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП, когда гражданские напали на военнослужащих с применением газового баллончика.

Также мы писали, что на Львовщине работнику ТЦК нанесли тяжелую травму ударом по голове. Известно, что раньше он участвовал в боях и получил ранения.

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Харьковская область
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