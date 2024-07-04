На Хмельниччині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації — деталі справи

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Полтава

Чоловік не з'явився за "бойовою повісткою" до ТЦК. На судовому засіданні він розповів, що з'явився у військкомат у призначений день.

Про це стало відомо з вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 25 червня.

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Деталі справи

Перед судом постав уродженець села Мала Кужелівка. Він військовозобов'язаний і був визнаний придатним до служби, не маючи права на відстрочку.

Чоловіку вручили повістку 19 червня з викликом на наступний день, яку він підписав. Однак, у призначений день він не з'явився у військову частину для відправки, що було розцінено як ухилення від призову.

Чоловік визнав свою провину та розповів, що працівники ТЦК забрали його з роботи і доставили до військкомату. При цьому йому видали направлення на ВЛК, яке було не заповнене.

Чоловік повідомив, що підписав порожній аркуш. Під час медичного огляду він розповів хірургу про порвані зв'язки, але знову отримав "якусь бумагу", яку не читав. Виявилося, що лікарі визнали, що він є придатним.

Чоловік стверджує, що в призначений день був у ТЦК. Він пояснив, що стояв на вулиці і не входив всередину, тому що його хотіли забрати насильно.

Що вирішив суд

Чоловік заявив, що він не відмовляється від служби і готовий до мобілізації. Проте суд засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, за самовільне залишення військової частини на три місяці солдата засудили на п'ять років позбавлення волі. Таке рішення виніс Франківський районний суд Львова.

Раніше ми писали, що Черкаський ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.