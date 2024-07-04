В Хмельницкой области мужчину осудили за уклонение от мобилизации — детали дела

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Общественное Полтава

Мужчина не явился за "боевой повесткой" в ТЦК. На судебном заседании он рассказал, что явился в военкомат в назначенный день.

Об этом стало известно из приговора Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области от 25 июня.

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Детали дела

Перед судом предстал уроженец села Малая Кужеловка. Он военнообязанный и был признан годным к службе, не имея права на отсрочку.

Мужчине вручили повестку 19 июня с вызовом на следующий день, которую он подписал. Однако в назначенный день он не явился в воинскую часть для отправки, что было расценено как уклонение от призыва.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что работники ТЦК забрали его с работы и доставили в военкомат. При этом ему выдали направление на ВЛК, которое было не заполнено.

Мужчина сообщил, что подписал пустой лист. Во время медицинского осмотра он рассказал хирургу о порванных связях, но снова получил "какую-то бумагу", которую не читал. Оказалось, что врачи признали, что он пригоден.

Мужчина утверждает, что в назначенный день находился в ТЦК. Он объяснил, что стоял на улице и не входил внутрь, потому что его хотели забрать насильно.

Что решил суд

Мужчина заявил, что он не отказывается от службы и готов к мобилизации. Однако суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, за самовольное оставление воинской части на три месяца солдат был осужден на пять лет лишения свободы. Такое решение принял Франковский районный суд Львова.

Ранее мы писали, что Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, который удерживает родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.