Штраф в 17 тыс. грн за не обновление данных — мужчина обратился в суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Бывший налоговый милиционер получил штраф в размере 17 тысяч грн от ТЦК за якобы необновление данных. Однако он подал иск в суд , доказывая, что обновил свои данные через приложение "Резерв+" и обращался в ТЦК. Суд выявил нарушение порядка рассмотрения дела, что явилось основанием для отмены постановления об административном правонарушении.

Об этом сообщила судебно-юридическая газета в четверг, 4 июля.

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Человек получил штраф 17 тыс. грн от ТЦК за необновление данных, хотя обновил их через Резерв+

Бывший работник налоговой милиции подал иск в ТЦК, который наложил штраф на него в сумме 17 тысяч грн, и просил закрыть производство по делу из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения.

Истец отметил, что с 2000 по 2010 год служил в налоговой милиции Одесской области, а 4 октября 2010 был уволен в запас и постановлен на военный учет. В октябре 2010 года он подал документы в Раздельнянский РИК для постановки на учет, а 13 мая 2024 года он направил письмо в ТЦК для уточнения своего учета, но это не было учтено при составлении протокола.

Также истец отметил, что 19 мая 2024 он через приложение "Резерв +" в 23 часа 45 минут обновил свои учетные данные, и в приложении указано, что он состоит на учете.

После получения повестки мужчина пришел в ТЦК, желая стать на военный учет и получить отсрочку от призыва, поскольку он является служителем Религиозного объединения Свидетелей Иеговы в Украине. Сотрудники ТЦК сообщили, что его могут поставить на учет только после прохождения ВЛК, с чем истец не согласился. После повторного вызова в ТЦК на него был составлен протокол и принято постановление.

Экс-налоговый милиционер просил оказать юридическую помощь при составлении протокола, но ему отказали, объяснив, что защитник предоставляется только в рамках уголовного производства.

Что установил суд

Соответствующее дело 28 июня 2024 рассмотрел Раздельнянский районный суд Одесской области.

Суд установил, что административный отдел ТЦК 27 мая 2024 составил протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 210 КУоАП в отношении истца. В тот же день начальник ТЦК принял постановление о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Истец заявил, что протокол не содержит имени ответственного за его составление, нет сведений о месте, времени и сути нарушения. Мужчина не проживает по адресу, указанному ТЦК, а проживает с 2010 года по другому адресу. В постановлении не указан вид взыскания, только сумма штрафа.

Истец является пенсионером по выслуге лет и предоставил копию пенсионного удостоверения. Он не уклоняется от призыва, но по религиозным убеждениям не может выполнять воинскую обязанность. 13 мая 2024 г. он повторно обратился в ТЦК с просьбой принять его на учет и отметил, что готов пройти альтернативную службу. Согласно справке, он является служителем Свидетелей Иеговы с 24 июля 2022 года. Согласно скриншоту из "Резерв+", его данные были обновлены 19 мая 2024 года.

Затем истец обратился в ТЦК с просьбой об отсрочке призыва, но ему отказали. Через некоторое время 27 мая был составлен протокол, где отмечено, что он с 2000 года не состоит на учете военнообязанных. ТЦК считает, что мужчина нарушил закон о воинской обязанности, не сообщив об изменениях персональных данных. Истец в свою очередь заявил, что не имел возможности воспользоваться услугами защитника и не согласен с протоколом.

Какое решение суда

Доказательства по делу опровергают обстоятельства протокола, поскольку истец обращался в ТЦК до 27 мая 2024 с заявлением об учете и обновил свои данные в приложении "Резерв+". При этом ответчиком не доказано, что истец фактически не проживает по адресу более 10 лет.

Суд отметил, что статья 268 КУоАП гарантирует лицу право знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, пользоваться правовой помощью и обжаловать постановление. Однако уполномоченное лицо ТЦК не обеспечило эти права истца, поскольку рассмотрение протокола проходило без его участия.

Также согласно статье 277-2 КУоАП, повестка вручается не позднее чем за трое суток в суд. Верховный Суд постановил, что несвоевременное уведомление лица о рассмотрении дела является основанием для признания постановления неправомерным.

Таким образом, возбуждение порядка рассмотрения дела является основанием для отмены постановления. Относительно альтернативной службы закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не определяет альтернативную службу во время военного положения.

Напомним, сейчас значительное количество административных дел касается исков против ТЦК и СП. Они охватывают различные вопросы, включая признание действий или бездействия военных незаконными.

Ранее мы писали, что Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине , который удерживает родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.