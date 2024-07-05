Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Николаеве суд отменил штраф в размере 25 тысяч гривен, наложенный на мужчину ТЦК arrow

В Николаеве суд отменил штраф в размере 25 тысяч гривен, наложенный на мужчину ТЦК

5 июля 2024 12:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
ТЦК наложил штраф на мужчину - что решил суд
Судебное заседание. Фото иллюстративный: nikcenter.org
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Николаеве суд отменил штраф 25,5 тысяч грн, который территориальный центр комплектования наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

Об этом инциденте рассказывает "Судебно-юридическая газета" в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Не сообщил о браке

В Николаеве суд рассмотрел дело, в котором говорилось о штрафе за неприбытие в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных.

Мужчина обратился в суд с иском, которым просил отменить постановление ТЦК от 24 мая 2024 года, согласно которому на него наложили штраф 25,5 тысячи грн.

Суть нарушения заключалась в неприбытии в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных. ТЦК утверждал, что истец не сообщил ТЦК, что он женился и что у него родились дети. Также мужчина сменил место работы.

Учитывая все обстоятельства права, суд пришел к выводу, что вина истца в совершении правонарушения не была доказана "вне разумного сомнения".

В связи с этим суд решил административный иск в ТЦК удовлетворить. Постановление о штрафе было отменено.

Напомним, сейчас значительное количество административных дел касается исков против ТЦК и СП. Они охватывают различные вопросы, включая признание действий или бездействия военных незаконными.

Ранее мы писали, что Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, который удерживает родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.

суд Украина личные данные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно