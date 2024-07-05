ТЦК наложил штраф на мужчину - что решил суд

Судебное заседание. Фото иллюстративный: nikcenter.org

В Николаеве суд отменил штраф 25,5 тысяч грн, который территориальный центр комплектования наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Как отметил суд, по новому законодательству человека нельзя штрафовать за неуведомление данных, которые и так есть у государства.

Об этом инциденте рассказывает "Судебно-юридическая газета" в пятницу, 5 июля.

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Не сообщил о браке

В Николаеве суд рассмотрел дело, в котором говорилось о штрафе за неприбытие в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных.

Мужчина обратился в суд с иском, которым просил отменить постановление ТЦК от 24 мая 2024 года, согласно которому на него наложили штраф 25,5 тысячи грн.

Суть нарушения заключалась в неприбытии в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных. ТЦК утверждал, что истец не сообщил ТЦК, что он женился и что у него родились дети. Также мужчина сменил место работы.

Учитывая все обстоятельства права, суд пришел к выводу, что вина истца в совершении правонарушения не была доказана "вне разумного сомнения".

В связи с этим суд решил административный иск в ТЦК удовлетворить. Постановление о штрафе было отменено.

Напомним, сейчас значительное количество административных дел касается исков против ТЦК и СП. Они охватывают различные вопросы, включая признание действий или бездействия военных незаконными.

Ранее мы писали, что Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, который удерживает родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.