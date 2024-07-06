О работе Львовского ТЦК сняли документальный фильм — о чем он

Представитель ТЦК разносит повестки. Фото: скриншот видео

Независимое объединение кинематографистов Babylon'13 сняло фильм о работе ТЦК и СП во Львове. Данная лента является частью проекта "Юг-Север-Запад-Восток".

Фильм продолжительностью почти 14 минут опубликовали на Facebook-странице Львовского ТЦК и СП в пятницу, 5 июля.

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О чем идет речь в фильме

По жанру эта работа документальная. В ней рассказывается о повседневной работе военнослужащих ТЦК и отношении к ним граждан. Также в фильме задокументировали работу сержанта Виталия Смилки: как он проверяет документы военнообязанных и вручает повестки.

"Учитель по образованию и военный по призванию — так можно кратко описать сержанта Виталия Смилку. В его биографии десятки лет службы в разных подразделениях не только на защите Украины, но и участии в миротворческих миссиях. Утром 24 февраля 2022 года он оставил гражданскую работу и снова вернулся в войско, где уже через несколько дней оказался под Попасной. Теперь он работает во Львовском ТЦК: помогает другим украинцам найти вакансию в Силах обороны", — рассказывают о своем работнике во Львовском областном ТЦК.

Ранее мы объясняли, как военнообязанный может узнать, что ТЦК его оштрафовал за нарушение правил военного учета и несоблюдение общих правил мобилизации.

Напомним, в Николаеве ТЦК наложил 25 тысяч гривен штрафа на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Суд такое наказание отменил.