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В Мукачево на вокзале военкомы затолкали мужчину в авто — в ТЦК отреагировали

9 июля 2024 12:25
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Мукачево 9 июля мужчина угрожал ножом работникам полиции
Задержание мужчины. Фото: скриншот с видео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Закарпатской области мужчины в военной форме затолкали гражданина в автомобиль. Это произошло на железнодорожном вокзале в городе Мукачево.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-каналах во вторник, 9 июля.

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По словам местных жителей, на железнодорожном вокзале в Мукачево, вероятно, сотрудники ТЦК затолкали мужчину с сумками в авто.

На видео также видно, что задерживать гражданина мужчинам в военной форме помогали полицейские.

Реакция ТЦК на инцидент

Прессслужба Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook отреагировала на инцидент и сообщила, что гражданин угрожал ножом сотрудникам полиции и военным.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", — говорится в сообщении.

Из-за этого сотрудники полиции задержали нападающего. В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения военнообязанные должны носить с собой военно-учетный документ и по требованию предъявлять его. В то же время, любые угрозы полиции и военным при исполнении служебных обязанностей предусматривают уголовную ответственность.

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Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, в Ровенской области военнообязанный, который не имел при себе положенных документов, пытался порезать себе вены ключом.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации работники ТЦК СП вскоре будут вручать военнообязанным новый документ под названием "требование от ТЦК".

Кроме того, в Генштабе ВСУ ответили на вопрос о нормах посещения для ТЦК и СП. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Закарпатье Мукачево мобилизация ТЦК и СП военнообязанные мужчины

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