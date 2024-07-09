В Мукачево 9 июля мужчина угрожал ножом работникам полиции

Задержание мужчины. Фото: скриншот с видео

В Закарпатской области мужчины в военной форме затолкали гражданина в автомобиль. Это произошло на железнодорожном вокзале в городе Мукачево.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-каналах во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Конфликт с ТЦК в Мукачево

По словам местных жителей, на железнодорожном вокзале в Мукачево, вероятно, сотрудники ТЦК затолкали мужчину с сумками в авто.

На видео также видно, что задерживать гражданина мужчинам в военной форме помогали полицейские.

Реакция ТЦК на инцидент

Прессслужба Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook отреагировала на инцидент и сообщила, что гражданин угрожал ножом сотрудникам полиции и военным.

"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", — говорится в сообщении.

Из-за этого сотрудники полиции задержали нападающего. В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения военнообязанные должны носить с собой военно-учетный документ и по требованию предъявлять его. В то же время, любые угрозы полиции и военным при исполнении служебных обязанностей предусматривают уголовную ответственность.

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, в Ровенской области военнообязанный, который не имел при себе положенных документов, пытался порезать себе вены ключом.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации работники ТЦК СП вскоре будут вручать военнообязанным новый документ под названием "требование от ТЦК".

Кроме того, в Генштабе ВСУ ответили на вопрос о нормах посещения для ТЦК и СП. Количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.