Мобілізація в Україні 2024 — ТЦК вручатимуть новий документ

Працівники ТЦК вручатимуть військовозобов'язаним українцям новий документ
Згідно з новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ. Він отримав назву "вимога від ТЦК".
Що це означає і як це може впливати — читайте на Новини.LIVE.
Що таке "вимога від ТЦК"
Зауважимо, що цей документ не є повісткою, а попередженням для військовозобов’язаних, які не з’являються до військкоматів або не оновлюють свої дані. Тобто, "вимога від ТЦК" — це попередження про можливість позову до суду про обмеження права керування автомобілем.
За словами адвокатки Поліни Марченко порталу ВСВІТІ, процес видачі вимоги від ТЦК є наступним кроком після відправлення повістки:
- відправлення повістки (повістка направляється за місцем реєстрації військовозобов’язаної особи);
- відсутність відповіді (якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК);
- запит до поліції (ТЦК звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи, на що надається п'ять днів);
- відмова поліції (якщо поліція не може знайти особу, вона повідомляє про це ТЦК);
- відправлення вимоги (після отримання відповіді від поліції ТЦК надсилає вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
Після 10 днів з моменту вручення вимоги, якщо військовозобов’язана особа не з’явиться до ТЦК, військкоми направляють справу до суду. У разі, якщо особа не з’явиться і до суду, справа розглядатиметься без її участі, а суддя протягом місяця ухвалюватиме рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом.
Нагадаємо, раніше адвокатка Орися Швець пояснила, чи можуть університети передавати дані про відрахованих студентів у ТЦК СП.
Також ми повідомляли, що якщо військовозобов'язані не оновлять дані до 16 липня, то водіїв можуть примусово забирати до військкоматів.
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