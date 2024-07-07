Мобілізація в Україні 2024 — ТЦК вручатимуть новий документ

Працівник ТЦК намагається вручати повістку. Фото: скриншот

Згідно з новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ. Він отримав назву "вимога від ТЦК".

Що це означає і як це може впливати — читайте на Новини.LIVE.

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Що таке "вимога від ТЦК"

Зауважимо, що цей документ не є повісткою, а попередженням для військовозобов’язаних, які не з’являються до військкоматів або не оновлюють свої дані. Тобто, "вимога від ТЦК" — це попередження про можливість позову до суду про обмеження права керування автомобілем.

За словами адвокатки Поліни Марченко порталу ВСВІТІ, процес видачі вимоги від ТЦК є наступним кроком після відправлення повістки:

відправлення повістки (повістка направляється за місцем реєстрації військовозобов’язаної особи);

відсутність відповіді (якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК);

запит до поліції (ТЦК звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи, на що надається п'ять днів);

відмова поліції (якщо поліція не може знайти особу, вона повідомляє про це ТЦК);

відправлення вимоги (після отримання відповіді від поліції ТЦК надсилає вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Після 10 днів з моменту вручення вимоги, якщо військовозобов’язана особа не з’явиться до ТЦК, військкоми направляють справу до суду. У разі, якщо особа не з’явиться і до суду, справа розглядатиметься без її участі, а суддя протягом місяця ухвалюватиме рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, раніше адвокатка Орися Швець пояснила, чи можуть університети передавати дані про відрахованих студентів у ТЦК СП.

Також ми повідомляли, що якщо військовозобов'язані не оновлять дані до 16 липня, то водіїв можуть примусово забирати до військкоматів.