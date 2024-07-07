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Працівники ТЦК вручатимуть військовозобов'язаним українцям новий документ

7 липня 2024 17:42
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — ТЦК вручатимуть новий документ
Працівник ТЦК намагається вручати повістку. Фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК СП невдовзі вручатимуть військовозобов’язаним новий документ.  Він отримав назву "вимога від ТЦК".

Що це означає і як це може впливати — читайте на Новини.LIVE.

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Що таке "вимога від ТЦК"

Зауважимо, що цей документ не є повісткою, а попередженням для військовозобов’язаних, які не з’являються до військкоматів або не оновлюють свої дані. Тобто, "вимога від ТЦК" — це попередження про можливість позову до суду про обмеження права керування автомобілем.

За словами адвокатки Поліни Марченко порталу ВСВІТІ, процес видачі вимоги від ТЦК є наступним кроком після відправлення повістки:

  • відправлення повістки (повістка направляється за місцем реєстрації військовозобов’язаної особи);
  • відсутність відповіді (якщо повістка не отримана, вона повертається до ТЦК);
  • запит до поліції (ТЦК звертається до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи, на що надається п'ять днів);
  • відмова поліції (якщо поліція не може знайти особу, вона повідомляє про це ТЦК);
  • відправлення вимоги (після отримання відповіді від поліції ТЦК надсилає вимогу рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

Після 10 днів з моменту вручення вимоги, якщо військовозобов’язана особа не з’явиться до ТЦК, військкоми направляють справу до суду. У разі, якщо особа не з’явиться і до суду, справа розглядатиметься без її участі, а суддя протягом місяця ухвалюватиме рішення про притягнення до відповідальності та обмеження права керування транспортним засобом.

Нагадаємо, раніше адвокатка Орися Швець пояснила, чи можуть університети передавати дані про відрахованих студентів у ТЦК СП.

Також ми повідомляли, що якщо військовозобов'язані не оновлять дані до 16 липня, то водіїв можуть примусово забирати до військкоматів.

Україна мобілізація повістки документи ТЦК та СП військовозобов'язані бойова повістка

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