Мобілізація в Україні 2024 — ТЦК з 16 липня репресуватимуть водіїв

Силова мобілізація чоловіка працівниками ТЦК. Фото: скриншот

Якщо військовозобов'язані до 16 липня не оновлять свої військово-облікові дані, то їх можуть визнати ухилянтами. Внаслідок чого їх обмежать у правах, у тому числі у праві керування транспортними засобами та примусово доправлятимуть в ТЦК СП.

Про це повідомляє Today.ua.

Читайте також:

ТЦК з 16 липня репресуватимуть водіїв

Перед цим, як пише видання, ТЦК та поліція мають вжити заходів для того, щоб військовозобов'язаний оновив свої дані. Водночас позовну заяву до суду на тимчасову заборону на право керувати автомобілем можна буде подати лише у тому випадку, якщо поліція не змогла доставити водія до ТЦК.

Також, як додається, що з 16 липня може відбуватися примусове супроводження військовозобов'язаних аби поставити їх на військовий облік. До тих, хто перебуває у розшуку, поліцейські застосують адміністративний арешт, а потім примусово доставлять до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Як це все проходить на практиці

В Україні поліцейські мають право зупиняти автомобілі та перевіряти документи, зокрема наявність військового квитка. Військкоми також можуть на блокпостах перевіряти наявність військового квитка та вручати повістки. За новим законом про мобілізацію, військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку, поліцейські мають примусово доставляти до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, зокрема, водіїв.

Також новий закон регламентує військово-транспортний обов'язок під час воєнного стану — вилучати автомобілі та інші транспортні засоби на потреби ЗСУ, але вилучити мають право тільки таке авто, яке підходить для фронту чи прифронтових районів.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що кількість громадян, яку може прийняти військкомат за день, не встановлена.

Також ми повідомляли, що бронювання від мобілізації в Україні вже отримали понад пів мільйона людей. Ще понад 11 млн осіб потенційно є військовозобов'язаними.