Мобилизация в Украине 2024 - ТЦК с 16 июля будут репрессировать водителей

Силовая мобилизация мужчины работниками ТЦК. Фото: скриншот

Если военнообязанные до 16 июля не обновят свои военно-учетные данные, то их могут признать уклонистами. В результате чего их ограничат в правах, в том числе в праве управления транспортными средствами и будут принудительно доставляться в ТЦК СП .

Об этом сообщает Today.ua.

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До этого, как пишет издание, ТЦК и полиция должны принять меры для того, чтобы военнообязанный обновил свои данные. В то же время, исковое заявление в суд на временный запрет на право управлять автомобилем можно будет подать только в том случае, если полиция не смогла доставить водителя в ТЦК.

Также, как добавляется, что с 16 июля может происходить принудительное сопровождение военнообязанных, чтобы поставить их на военный учет. К находящимся в розыске полицейские применят административный арест, а затем принудительно доставят в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Как это все происходит на практике

В Украине полицейские имеют право останавливать автомобили и проверять документы, в частности, наличие военного билета. Военные также могут на блокпостах проверять наличие военного билета и вручать повестки. По новому закону о мобилизации, находящихся в розыске военнообязанных, полицейские должны принудительно доставлять в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, в частности, водителей.

Также новый закон регламентирует военно-транспортную обязанность во время военного положения — изымать автомобили и другие транспортные средства на нужды ВСУ, но изъять имеют право только такой автомобиль, который подходит для фронта или прифронтовых районов.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что количество граждан, которое может принять военкомат за день, не установлено.

Также мы сообщали, что бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 млн человек потенциально военнообязанными.