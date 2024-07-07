Мобилизация в Украине 2024 — ТЦК будут вручать новый документ

Работники ТЦК будут вручать военнообязанным украинцам новый документ
Согласно новому закону о мобилизации, работники ТЦК СП вскоре будут вручать военнообязанным новый документ. Он получил название "требование от ТЦК".
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Что такое "требование от ТЦК"
Заметим, что этот документ — не повестка, а предупреждение для военнообязанных, которые не являются в военкоматы или не обновляют свои данные. То есть "требование от ТЦК" — это предупреждение о возможности иска в суд об ограничении права вождения автомобиля.
По словам адвоката Полины Марченко порталу ВСВІТІ, процесс выдачи требования от ТЦК является следующим шагом после отправки повестки:
- отправка повестки (повестка направляется по месту регистрации военнообязанного лица);
- отсутствие ответа (если повестка не получена, она возвращается в ТЦК);
- запрос в полицию (ТЦК обращается в полицию с просьбой осуществить административное задержание лица, на которое предоставляется пять дней);
- отказ полиции (если полиция не может найти личность, она уведомляет об этом ТЦК);
- отправка требования (после получения ответа от полиции ТЦК направляет требование заказным письмом с уведомлением о вручении).
После 10 дней с момента вручения требования, если военнообязанное лицо не явится в ТЦК, военными направляют дело в суд. В случае, если лицо не явится и в суд, дело будет рассматриваться без его участия, а судья в течение месяца будет принимать решение о привлечении к ответственности и ограничении права управления транспортным средством.
Напомним, ранее адвокат Орися Швец объяснила, могут ли университеты передавать данные об отчисленных студентах в ТЦК СП.
Также мы сообщали, что если военнообязанные не обновляют данные до 16 июля, то водителей могут принудительно забирать в военкоматы.
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