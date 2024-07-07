Мобилизация в Украине 2024 — ТЦК будут вручать новый документ

Работник ТЦК пытается вручать повестку. Фото: скриншот

Согласно новому закону о мобилизации, работники ТЦК СП вскоре будут вручать военнообязанным новый документ. Он получил название "требование от ТЦК".

Что это значит и как это может влиять — читайте на Новини.LIVE.

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Что такое "требование от ТЦК"

Заметим, что этот документ — не повестка, а предупреждение для военнообязанных, которые не являются в военкоматы или не обновляют свои данные. То есть "требование от ТЦК" — это предупреждение о возможности иска в суд об ограничении права вождения автомобиля.

По словам адвоката Полины Марченко порталу ВСВІТІ, процесс выдачи требования от ТЦК является следующим шагом после отправки повестки:

отправка повестки (повестка направляется по месту регистрации военнообязанного лица);

отсутствие ответа (если повестка не получена, она возвращается в ТЦК);

запрос в полицию (ТЦК обращается в полицию с просьбой осуществить административное задержание лица, на которое предоставляется пять дней);

отказ полиции (если полиция не может найти личность, она уведомляет об этом ТЦК);

отправка требования (после получения ответа от полиции ТЦК направляет требование заказным письмом с уведомлением о вручении).

После 10 дней с момента вручения требования, если военнообязанное лицо не явится в ТЦК, военными направляют дело в суд. В случае, если лицо не явится и в суд, дело будет рассматриваться без его участия, а судья в течение месяца будет принимать решение о привлечении к ответственности и ограничении права управления транспортным средством.

Напомним, ранее адвокат Орися Швец объяснила, могут ли университеты передавать данные об отчисленных студентах в ТЦК СП.

Также мы сообщали, что если военнообязанные не обновляют данные до 16 июля, то водителей могут принудительно забирать в военкоматы.