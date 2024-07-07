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Адвокатка пояснила, чи можуть університети передавати дані про відрахованих студентів у ТЦК

7 липня 2024 14:40
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Василь Горенко
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи мають право ВНЗ здавати відрахованих студентів в ТЦК
Українські студенти на лекції. Ілюстративне фото: sobitie.com.ua
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Нещодавно Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що місцеві університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до територіальних центрів комплектування. Проте чи дійсно вони мають на це право?

Про це розповіла адвокатка Орися Швець в коментарі Новини.LIVE. 

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Адвокатка заявила, що постанова Кабміну передбачає, що державні органи, підприємства та організації зобов'язані в семиденний строк повідомляти ТЦК СП про прийняття на роботу чи звільнення працівників. Це стосується і відрахування студентів із вищих навчальних закладів.

Мобілізація студентів — що відомо

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти й науки України підрахували, що дев'ять із десяти охочих вступити до аспірантури є чоловіками мобілізаційного віку, які вже мають ступінь магістра.

Водночас речник Міноборони України Дмитро Лазуткін заявив, що відстрочку від мобілізації отримують не всі військовозобов'язані, які вступають на навчання до ВНЗ, а тільки ті, хто вступив на бюджет, на денну або дуальну форму. 

Також стало відомо, що призову підлягають студенти, які навчаються заочно, здобувачі другої вищої освіти та ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну.

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