Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право ВУЗы сдавать отчисленных студентов в ТЦК

Украинские студенты на лекции. Иллюстративное фото: sobitie.com.ua

Недавно Волынская областная военная администрация сообщила, что местные университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в территориальные центры комплектования. Однако, действительно ли они имеют на это право?

Об этом рассказала адвокат Орися Швец в комментарии Новини.LIVE.

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Адвокат заявила, что постановление Кабмина предусматривает, что государственные органы, предприятия и организации обязаны в семидневный срок сообщать ТЦК СП о принятии на работу или увольнении работников. Это касается и отчисления студентов из вузов.

Мобилизация студентов — что известно

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины подсчитали, что девять из десяти желающих поступить в аспирантуру являются мужчинами мобилизационного возраста, уже имеющими степень магистра.

В то же время спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что отсрочку от мобилизации получают не все военнообязанные, которые поступают на обучение в вузы, а только поступившие на бюджет на дневную или дуальную форму.

Также стало известно, что призыву подлежат студенты, которые учатся заочно, соискатели второго высшего образования и те, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося.