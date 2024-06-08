Полиция и ТЦК силой похитили киевлянина - что известно

Военнком ТЦК и полицейский заталкивают человека в микроавтобус. Фото: скриншот

В киевском микрорайоне Отрадный в субботу, 8 июня, работники ТЦК СП и полицейские снова силой мобилизовали мужчину. Остальные подробности пока неизвестны.

Видео распространяют столичные Telegram-каналы.

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По имеющейся информации, инцидент произошел в микрорайоне Отрадный в Соломенском районе Киева. На опубликованных кадрах видно, что мужчина пытается сопротивляться, но полицейский и военком оказались сильнее. Остальные подробности пока неизвестны.

Схватки с ТЦК СП в Киеве — последняя информация

Напомним, в среду, 5 июня, возле станции метро "Крещатик" мужчина, самовольно сбежавший из воинской части, напал на сотрудника ТЦК СП и нанес ему несколько ударов.

Еще раньше ТЦК, полицейские и неизвестные в черном силой пытались мобилизовать киевлянина. Одна из женщин, пытавшаяся его освободить, сообщила, что ее избил один из военнослужащих.

В столичном городском ТЦК прокомментировали нападение на женщину: там заявили, что один из раненых военных, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, "не смог сдержать эмоций".