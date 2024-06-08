Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Нова "бусифікація" — у Києві ТЦК та поліцейські силою мобілізували чоловіка arrow

Нова "бусифікація" — у Києві ТЦК та поліцейські силою мобілізували чоловіка

8 червня 2024 16:30
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Поліція та ТЦК силоміць викрали киянина — що відомо
Військком ТЦК та поліцейський заштовхують людину до мікроавтобуса. Фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У київському мікрорайоні Відрадний у суботу, 8 червня, працівники ТЦК СП та поліцейські знову силою мобілізували чоловіка. Інші подробиці поки невідомі.

Відео розповсюджують столичні Telegram-канали.

Читайте також:

У Києві ТЦК та поліція знову застосовують силу до людей

За наявною інформацією інцидент стався в мікрорайоні Відрадний у Солом'янському районі Києва. На опублікованих кадрах видно, що чоловік намагається чинити опір, але поліцейський та військком виявилися сильнішими. Решта подробиць наразі невідомі.

Сутички з ТЦК СП в Києві — остання інформація

Нагадаємо, у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК СП і завдав йому декількох ударів. 

Ще раніше ТЦК, поліцейські та невідомі особи у чорному силоміць намагалися мобілізувати киянина. Одна з жінок, яка намагалася його звільнити, повідомила, що її побив один з військкомів. 

У столичному міському ТЦК прокоментували напад на жінку: там заявили, що один з поранених військових, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, "не зміг втримати емоцій".

Україна
ТЦК та СП
поліція
Кримінал
викрадення
мобілізація
насильство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна