Поліція та ТЦК силоміць викрали киянина — що відомо

Військком ТЦК та поліцейський заштовхують людину до мікроавтобуса. Фото: скриншот

У київському мікрорайоні Відрадний у суботу, 8 червня, працівники ТЦК СП та поліцейські знову силою мобілізували чоловіка. Інші подробиці поки невідомі.

Відео розповсюджують столичні Telegram-канали.

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За наявною інформацією інцидент стався в мікрорайоні Відрадний у Солом'янському районі Києва. На опублікованих кадрах видно, що чоловік намагається чинити опір, але поліцейський та військком виявилися сильнішими. Решта подробиць наразі невідомі.

Сутички з ТЦК СП в Києві — остання інформація

Нагадаємо, у середу, 5 червня, біля станції метро "Хрещатик" чоловік, який самовільно втік з військової частини, напав на співробітника ТЦК СП і завдав йому декількох ударів.

Ще раніше ТЦК, поліцейські та невідомі особи у чорному силоміць намагалися мобілізувати киянина. Одна з жінок, яка намагалася його звільнити, повідомила, що її побив один з військкомів.

У столичному міському ТЦК прокоментували напад на жінку: там заявили, що один з поранених військових, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, "не зміг втримати емоцій".