Ексочільник Рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду

Після скандалу начальник ТЦК Рівненщини вирушив на фронт — його вистачило лише на два місяці
Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт, де провів лише два місяці. Журналісти повідомляють, що Олександр Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду — його призначили командиром бригади в Ужгороді.
Про це повідомляє ТСН у п'ятницю, 7 червня.
Ярмошевича призначено командиром бригади в Ужгороді
Очільник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич після скандального відео, на якому він цілується з колегами у робочому кабінеті, заявив про залишення посади та перевівся у бойову частину.
У розпорядженні ТСН опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. На фронті він провів лише два місяці і повернувся в тил.
"Він призначений командиром бригади в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що після скандального відео з Рівненським начальником ТЦК Олександром Ярмошевичом, де він на робочому місці цілується зі своїми колежанками, правоохоронці розпочали службову перевірку.
Військовий своєю чергою написав рапорт на звільнення і поїхав на передову. В ОК "Захід" заявили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, тому Ярмошевич звільнився із власної ініціативи.
Читайте Новини.LIVE!