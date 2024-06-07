Ексочільник Рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду

Ексначальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич. Фото: Четверта влада

Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт, де провів лише два місяці. Журналісти повідомляють, що Олександр Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду — його призначили командиром бригади в Ужгороді.

Про це повідомляє ТСН у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Ярмошевича призначено командиром бригади в Ужгороді

Очільник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич після скандального відео, на якому він цілується з колегами у робочому кабінеті, заявив про залишення посади та перевівся у бойову частину.

У розпорядженні ТСН опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. На фронті він провів лише два місяці і повернувся в тил.

"Він призначений командиром бригади в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після скандального відео з Рівненським начальником ТЦК Олександром Ярмошевичом, де він на робочому місці цілується зі своїми колежанками, правоохоронці розпочали службову перевірку.

Військовий своєю чергою написав рапорт на звільнення і поїхав на передову. В ОК "Захід" заявили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, тому Ярмошевич звільнився із власної ініціативи.