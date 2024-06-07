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Після скандалу начальник ТЦК Рівненщини вирушив на фронт — його вистачило лише на два місяці

7 червня 2024 15:26
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ексочільник Рівненського ТЦК повернувся з фронту і отримав нову посаду
Ексначальник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич. Фото: Четверта влада
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу вирушив на фронт, де провів лише два місяці. Журналісти повідомляють, що Олександр Ярмошевич повернувся з передової та обійняв нову посаду — його призначили командиром бригади в Ужгороді.

Про це повідомляє ТСН у п'ятницю, 7 червня.

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Очільник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич після скандального відео, на якому він цілується з колегами у робочому кабінеті, заявив про залишення посади та перевівся у бойову частину.

У розпорядженні ТСН опинився документ, з якого стало відомо, що Ярмошевич вже повернувся з передової. На фронті він провів лише два місяці і повернувся в тил. 

"Він призначений командиром бригади в Ужгороді, щоб створювати нову бригаду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після скандального відео з Рівненським начальником ТЦК Олександром Ярмошевичом, де він на робочому місці цілується зі своїми колежанками, правоохоронці розпочали службову перевірку

Військовий своєю чергою написав рапорт на звільнення і поїхав на передову. В ОК "Захід" заявили, що не мають претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, тому Ярмошевич звільнився із власної ініціативи.

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скандал
командир
війна в Україні
ТЦК та СП
Рівне
ЗСУ
військові

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