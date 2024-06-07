Эксочельщик Ровенского ТЦК вернулся с фронта и получил новую должность

Эксначальник Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич. Фото: Четвертая власть

Эксначальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт, где провел всего два месяца. Журналисты сообщают, что Александр Ярмошевич вернулся с передовой и занял новую должность – его назначили командиром бригады в Ужгороде.

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 7 июня.

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Ярмошевич назначен командиром бригады в Ужгороде

Глава Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич после скандального видео, на котором он целуется с коллегами в рабочем кабинете, заявил об уходе и перевелся в боевую часть.

В распоряжении ТСН оказался документ, из которого стало известно, что Ярмошевич вернулся с передовой. На фронте он провел всего два месяца и вернулся в тыл.

"Он назначен командиром бригады в Ужгороде, чтобы создавать новую бригаду", — говорится в сообщении.

Напомним, что после скандального видео с Ровенским начальником ТЦК Александром Ярмошевичем, где он на рабочем месте целуется со своими коллегами, правоохранители начали служебную проверку.

Военный в свою очередь написал рапорт на увольнение и уехал на передовую. В ОК "Запад" заявили, что не имеют претензий по выполнению офицером его служебных обязанностей, поэтому Ярмошевич уволился по собственной инициативе.